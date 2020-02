Ønskjer å bli involvert i prosessane knytt til idretts- og svømmehall i Selje

Nyhende

Tysdag 28. januar var det stiftingsmøte for Stad idrettsråd på Bryggja kulturhus. Til stades var representantar frå dei største idrettslaga i nye Stad kommune, samt representantar frå styra i Selje idrettsråd og Eid idrettsråd som no vert historie. I tillegg møtte Arild Vonheim som frå Stad kommune og Narve Heggheim frå Vestland idrettskrets.

Nye Stad idrettsråd representerer 21 klubbar frå dei tidlegare kommunane Selje, Eid og Vågsøy (Bryggja). Med undergrupper utgjer er det totalt 41 grupper. Det totale medlemstalet er 3.916, og med eit innbyggartal på totalt 8.898 kan ein noko forenkla seie at 44% av innbyggarane i det nye Stad kommune er representert i Stad idrettsråd!

Idrettsrådet er ein idrettspolitisk paraplyorganisasjon for idretten i kommunen, og er idretten sitt talerøyr inn mot kommunen i saker som angår idretten. Rådet er også en arena for samarbeid mellom dei ulike idrettslaga.

På møtet vart det uttrykt klåre forventningar til at det nye idrettsrådet vert involvert i dei pågåande prosessane knytt til idretts- og svømmehall i Selje, samt planarbeid rundt skule- og idrettsområde på Eid.

På stiftingsmøte var det vedtatt vedtekter, utkast til samarbeidsavtale Stad kommune, handlingsplan og budsjett. I tillegg var det bestemt at interimstyret vert sittande fram til ordinært årsmøte 12. mai. I styret er Stig Ødegård, Sveinung Alværn, Tone Beate Drage (nestleiar) og Stein Bjørhovde (leiar).

Valkomitéen fortsette også fram mot årsmøtet og her vart Bjarne Krakereid vald til leiar og Arild Opsal nestleiar. Valkomiteen ynskjer no at alle lag i god tid før årsmøtet kjem med innspel på kandidatar til nytt styre.

Idretten sitt talerøyr

Av handlingsprogrammet til Stad idrettsråd kan vi mellom anna lese om anleggsutvikling og drift: Idrettsrådet skal vere idretten sitt talerøyr inn mot politisk og administrativt nivå når det gjeld anleggsutvikling og drift. Ein må sikre at ein blir involvert i dei vesentlege prosessane, og ha ei proaktiv tilnærming for å sikre at anleggsutvikling, rehabilitering og drift blir prioritert av Stad kommune.

Plan:

Idrettsrådet skal arbeide for at idretten blir høyrd og involvert i planprosessar både kva gjeld økonomiplanar, plan for idrett og friluftsliv og arealplanar. Ein må sikre gode samarbeid med kommunen slik at ein blir involvert og lytta til tidleg nok i prosessane.

Halleige:

Idrettsrådet skal arbeide for at det å redusere halleiga blir ei politisk og administrativ prioritering i Stad kommune. Gratis halleige skal vere eit mål, noko som også er kommunisert gjennom frivilligpolitisk plan for Stad kommune.

Byggeprosjekt:

Idrettsrådet skal arbeide for å få på plass retningslinjer for prioritering av spelemiddelsøknader. Vidare skal følgjande anlegg prioriterast i perioden 2020-2022:

• Fleirbrukshall i ytre

• Fotballhall i indre

• Samlokalisering av klubbhus og fotballhall ved Eid Idrettspark

Rehabiliteringsprosjekt: Idrettsrådet skal prioritere å jobbe for at det blir utarbeida planar for rehabilitering og finansiering av alle idrettsanlegg der det er relevant i perioden 2020-2022, og spesielt ha fokus på at alle brukargrupper vert involvert i dette arbeidet.

Turstiar/vegar:

Turstiar er eit viktig fokusområde for frilufts og idrettsliv i Stad. I og med at ein i Stad ikkje har eit friluftsråd ynskjer idrettsrådet å jobbe med følgjande på dette området:

• Finansiering av turvegar

• Skilting og merking – også på fleire språk ihht. reiselivsstrategien til Stad

• Driftsstøtte frå kommunen

• Administrativ bistand t.d med grunneigaravtalar.