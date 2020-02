Elevane er motiverte for aksjon

Nyhende

Dei siste åra har Eid vidaregåande skule hatt innsamlingsaksjon ein gong i skuleåret der inntekta går til skulen Loving Concern Education Centre i Nairobi, Kenya, som Britt Lødøen frå Hornindal har vore engasjert i sidan tidleg på 2000-talet. I år er datoen for innsamlingsaksjonen fredag 7. februar, og elevane ser fram til å bidra.

– Vi gler oss veldig. Det er ein viktig jobb vi gjere, for vi har så mykje og dei har så lite. Det er kult å vere med å støtte skulen, fortel Marie Løviknes, elevrådsleiar ved Eid vidaregåande skule.

Om prosjektet

Litt over ei veke før elevane ved Eid vidaregåande skule skal i gong med aksjonen, var dei samla i Kultursalen då Britt Lødøen var på plass for å fortelje om prosjektet. Skulen Loving Concern Education Centre, ligg i Mathareslummen i Nairobi. Denne slummen skal vere ein av dei største og eldste slummane i verda og ein halv million menneske bur i små skur med opne kloakkar.

– Rundt 400 av barna frå slummen går på skulen. Dei får eit varmt måltid kvar dag, noko som gjer at foreldra sender barna på skulen ettersom det vert ein person mindre å mette, fortalde ho frå scena.

Jobb eller bøsse

Slik som tidlegare år kan elevane ved Eid vidaregåande skule anten gå med bøsse eller tene pengane ved å jobbe heime eller på ein arbeidsplass når aksjonen går av stabelen. Det gler dei seg til, ifølgje elevrådsleiaren.

– Vi er veldig motiverte. Sjølv skal eg gå med bøsse og gler meg til det.

– Målet i år er å tene inn meir pengar enn det vi tidlegare har gjort, slår ho fast.

Del av internasjonal veke

Innsamlingsaksjonen er ein del av den internasjonale veka som går av stabelen denne veka på Eid vidaregåande skule. Under den internasjonale veka skal mangfaldet ved skulen feirast. Tysdag 3. februar vert det arrangert FN-rollespel og ei rekkje andre aktivitetar på skulen og i Operahuset. I år har Eid vidaregåande skule bestemt seg for å opne dørene for publikum under rollespelet, som elevane som går i 3. klasse ved studiespesialiserande deltek i. Rollespelet, der elevane skal spele delegatar frå ulike medlemsland i tryggingsrådet i FN, er noko skulen har arrangert i fleire år men i år vert første gong dørene er opne for publikum. I år vert temaet konflikten mellom USA og Iran og fokus på atomspørsmålet.

I tillegg til innsamlingsaksjonen og FN-rollespelet, vert det også arrangert internasjonal lunsj og utstillingar på Eid vidaregåande skule denne veka som elevane skal ta del i. Det vert også klimadag der skulen tar del i konferansen Operasjon nullutslett i Vestland 2030: Kva kan vi gjere lokalt?