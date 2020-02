Svelekameratane inviterer til gravøl i Bergen

Vi slår oss saman med våre gode vener og bekjente i Greenland Whalefishers og so held vi eit hellsikkes avskjedsparty for Sogn og Fjordane og Hordaland fylke!– Vi slår oss saman med våre gode vener og bekjente i Greenland Whalefishers og so held vi eit hellsikkes avskjedsparty for Sogn og Fjordane og Hordaland fylke!

–Kva vil skje med Oddvar Torsheim? Kva med «Homle i undebrokja», kva er igjen av den? Er ikkje den i frå Sogn og Fjordane lengre? Er den frå Bergen? Frå Vestland ? Og kva med Odd Erik Lothe og Fabel sin «Jordbær og Grasbrann», er den frå «Vestland» no? –Du smakte hummar, bolebulne kinn og litt spy, nynnar Tom Grinde vidare.

Det er heilt klart at engasjementet til gutane i Svelekameratane er til å ta og føle på. Bandet har rukke å bli over 30 år gamalt, og nyt større suksess enn nokon gong.

–Tidlegare var ein avhengig av platekontraktar, bookingselskap og kjennskap for å få til nokke. I dag held det med gode vener, seier Bjørn Dahlgren som er gitarist og original medlem av Svelekameratane.

Vi har etterkvart opparbeidd oss veldig god hjelp frå folk i bransjen, både i Oslo og Bergen og sjølvsagt på Eid, seier Tom medan han tek seg ein slurk av heimelaga «kånnjøl».

–Kvar kjem «kånnjølet» frå no då, frå Vestland? flirar Tom litt nervøst.

–Men seriøst, om vi ler litt av «kånnjøl» eller vi snakkar om «Hånndaltausene», ein vil uansett undre seg om kvar vi skal forankre identiteten vår i framtida?, seier Rune Standal lakonisk.

–Vi spelar inn musikken på Eid. Vi får veldig god hjelp av Åge Solheim. Han er fantastisk til å produsere oss, og få oss til å spele og synge som Svelene, medan han tek det opp på «band».

So får vi musikken miksa og mastra av kjentfolk i Oslo. Og so kjem den attende via internett til Eid der cover blir laga i samarbeid med folk i Bergen, før den blir gitt ut digitalt for heile verda, fortel Rune Standal.

–Og då har vi folk i Bergen som hjelper med promotering, i tillegg til den vanlege fansen, eller kompisar, som spreier oss over alt, fortsett Tom.

«Dæm e dæm vektigast ambassadørn førr musikken vårres» kjem det frå ein kar med bart og vest innerst i skuggen i hjørnet i øvingslokalet, som ligg oppe i gamle yrkesskulen sine lokale i Øyane. Det er bandets relativt nye gitarist Sverre Brungodt som brummar på trøndersk.

–Han er ganske stille av seg, verbalt altso, kjem det frå Rune Standal.

–Men han er eit fantastisk frisk

pust av Åge-koring, gitarsoloar, karsk og fersk snus, kjem det raskt frå Bjørn Dahlgren

–Sverre dukka opp på eit tidspunkt der vi låg litt på den deprimerande latsida, og han kom med masse positiv energi, eit djevelsk gitarspel og fantastiske idear, parerer Rune Standal

Tom Inge bryt plutselig inn: –Det er viktig at du skriv kompisar og ikkje fans!

–Nei, vi likar ikkje fans-omgrepet. Det er jo kompisar som alltid har kome på konsertane, og no er det framleis kompisar i alle aldrar og alle kjønn som kjem, frå alle landets kantar. Men det er framleis kompisar. Vi kjenner nok kanskje ikkje i nærleiken av alle personleg lengre, men alle oppfører seg på same måte, som kompisar, fortset Tom Grinde.

–Vi har rett og slett ein stadig veksande kompisgjeng, ikkje fanskare, men kompisgjeng, flirer Knut Inge Bjørneset litt rørt, bassist i Svelene i meir enn ti år.

–Med Youtube og Spotify er nedslagsfeltet blitt heilt enormt, og med internett og ektefølte fans som tek kontakt og vil hjelpe oss, når vi fleire enn nokon gong, seier Rune Standal som har vore med bandet som trommis og bookingansvarleg sidan den spede byrjinga i Valhall for ein mannsalder sidan.

–Men kva siktar de til når de seier at «De tek gravølet i Bergen»? Er det slutt på Svelekameratane? Og i so fall kvifor gjer de ikkje det heime i Nordfjord?

–Nei for all del! Svelekameratane er knapt kome skikkelig i gong! Vi har nyleg slept ny singel, «Pauseknappen», og vi har masse meir på gang som vil resultere i endå ei utgjeving i 2020, snerrar Knut Inge kjapt.

–La meg berre få lov å seie at Pauseknappen er heilt forbanna genial, kjem det frå Atle-Hjørn Øien som er med arrangør og spelar i Greenland Whalefishers og som er på besøk for anledninga.

–Eg har høyrt på Pauseknappen sikkert 30-40 gonger no. Eg ser meg sjølv som ein tung svirebror og moralsk støtte av Svelene i mange år. Eg, Tom og Bjørn har snakka masse om kvar vegen bør gå vidare, når ein er litt ferdig med å drikke, p##e, sloss, seier Atle-Hjørn muntert.

–Det Tom har gjort med Pauseknappen er heilt forbanna utrulig fantastisk! Her dreg han med seg gamle fans, meg sjølv inkludert, inn i låten med attkjenning. Eg er undergruns-rockestjerne på si, men når eg er heime er eg framleis på fotballtrening, foreldremøte, turnering for ungane og kjenner heile greia. Og Tom syng om det og dreg meg med, og samstundes er låta so energisk og rask at han tek med oss gamle på fest mens han røskar med dei unge nye fansa samtidig. Tom har gjort ein gull-låt her, eg er utrulig imponert, seier Øien som sjølv har skrive låtar for Greenland Whalefishers, som har fått millionar av avspelingar på Spotify samt plass i Hollywood-filmar opp gjennom åra.

–Gravølet er for Sogn og Fjordane fylke! seier Tom Inge.

Rune blei tilfeldigvis sittande saman med Arvid Grov og Atle-Hjørn Øien frå Greenland Whalefishers under eit nachspiel etter Malakoff. Erfaringar blei som vanleg delte mellom bandbrør, og Atle-Hjørn fortalte om eit trøblet år som både inkluderte det å bli slått ned av ein bandkollega, inne på flyet frå Amsterdam til Praha, samt passproblem etter å ha blitt rana i Hamburg og måtte utan pass snakke seg vidare gjennom toll og kontrollar før dei til slutt kom til Disneyland i Paris kvelden etter for ein kjempestor konsert.

-Stemninga var god men alle var einige om at dette fylkesgreiene var besynderlig. So slik starta ideen, seier Bjørn Dahlgren.

-Vi har spelt med Kvalfangarane fleire gongar før. Dei er heil ved. Eg har aldri høyrt sjukare turnehistorier enn dei som kjem frå Whalefishers. Nydelege folk. Visste du at eldstemann er 71 år og i frå Sandane?, seier Tom Grinde entusiastisk.

Vi slår oss saman med våre gode vener og kjende i Greenland Whalefishers og so held vi eit helsikes avskjedsparty for Sogn og Fjordane og Hordaland fylke! Om vi ynskjer det nye Vestland fylke velkome? Vel, møt opp i Bergen so skal du få vite meir om det, ler Bjørn Dahlgren rått.