Gode utsikter for 2020

Saman med Møre og Romsdal, har Vestland ein reduksjon på 12 prosent, medan landet samla har ein reduksjon på 4 prosent.

– Den positive utviklinga på Vestlandet held såleis fram, men vi ser tendens til noko svakare utvikling dei siste månadane, seier Anne Kverneland Bogsnes, direktør for NAV Vestland.

Sogn og Fjordane

Av kommunane i Sogn og Fjordan er det Vik og Fjaler som har den lågaste arbeidsløysa med 0,7 prosent ledige av den samla arbeidsstyrken. I Nordfjord er det Gloppen som har lågast arbeidsløyse med ein prosent, følgt av Stad kommune med 1,5 prosent.

Ventar låg folketalsvekst

Dette vert bekrefta av dei sesongjusterte arbeidsløysetala, som frå desember til januar syner flat utvikling. Det same ser vi på landsnivå. Likevel er det gode utsikter for arbeidsmarknaden i Vestland, syner NAV Vestland si prognose for 2020.

– Arbeidsmarknadsprognosen vår teiknar eit relativt optimistisk bilete for det komande året, seier Bogsnes.

Situasjonen på arbeidsmarknaden er gjennom 2019 blitt normalisert etter oljenedturen. Investeringane som er gjort i oljesektoren i 2018 og 2019, har bidratt monaleg til denne utviklinga. Prognosen syner ein ytterlegare reduksjon i bruttoarbeidsløysa (heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak) i 2020, frå eit gjennomsnitt på 8883 i 2019 til 8280 i 2020. Dette er ein reduksjon på om lag sju prosent. Men det er likevel nokre skyer i opptrekk på ein elles blå himmel.

– Vi ventar ein relativt låg folketalsvekst grunna redusert tilflytting frå utlandet, og bedrifter og offentleg sektor melder om aukande vanskar med å finne nok kvalifisert arbeidskraft, seier Bogsnes.

Stadig eldre arbeidsstyrke i Vestland

Prognosen syner ein liten vekst i folketalet 15-74 år og som konsekvens; ein liten vekst i arbeidsstyrken. Det er den eldre delen av arbeidsstyrken som veks, medan den minkar i aldersgruppa 15-29 år og 40-49 år. Dei store etterkrigskulla vert snart pensjonistar. Når også arbeidsinnvandringa bremsar kraftig opp, blir det svært utfordrande å erstatte dei. Alt i dag er det 18 816 (6 prosent) sysselsette over gjennomsnittleg pensjonsalder, og dei komande fem åra vil 25 540 (7 prosent) i Vestland nå pensjonsalder.

Det er eit tydeleg bilde av ein større vekst i sysselsettinga i Bergensområdet og mindre i Sogn og Fjordane og Voss og Hardanger. Dette skuldast både næringsstruktur og demografiske utviklingstrekk, der by og bynære område er vinnarane både når det gjeld tilflytting og fødselsoverskot. Tilgang på nok kompetent arbeidskraft er den store bekymringa når ein ser framover nokre år.

– Bedrifter med utviklingspotensiale får ikkje realisert dette, og kommunane, som den viktigaste tenesteleverandøren for oss alle, vil få store vanskar både med kapasitet og kvalitet. I så måte er mangelen på kvalifisert helsepersonell alt no svært utfordrande i mange kommunar, seier Bogsnes.

– Med eit slikt utfordringsbilete, kan vi ikkje slå oss til ro med at 1 av 5 i arbeidsfør alder står utanfor arbeidslivet. I Vestland utgjer dette over 60 000 personar, som er godt over tal sysselsette i «gamle» Sogn og Fjordane fylke, legg Bogsnes til.

Brorparten av gruppa som står utanfor arbeidslivet har helsemessige utfordringar som gjer at dei ikkje kan delta.

– Men vi veit at det mange som kan og vil, men som ikkje slepp til. Ny arbeidsmetodikk i nært samarbeid med helsesektoren og næringslivet, syner at mange som har vore lenge utanfor arbeidslivet kan gjere ein fullgod jobb med god tilrettelegging og oppfølging. Som det går fram av prognosen, er dette ein særleg viktig arbeidskraftreserve i kommunar med låg folketalsvekst, og dei har vi mange av i Vestland, seier Bogsnes. Litt om kommunar og bransjar

Som vanleg noko variasjon mellom kommunane i eit fylke med små og store kommunar (der tala svingar mykje) og svært ulik næringsstruktur.

På botn finn vi:

Fjaler 0,7 prosent

Vik 0,7 prosent

Masfjorden 0,9 prosent

På topp finn vi:

Modalen 5,5 prosent

Eidfjord 4,1 prosent

Tabellen viser arbeidsløysa i kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane fylke.

Kommune Tal ledige Prosent av arbeids-styrken Endring frå i fjor (tal) Endring frå i fjor (%) Gulen 16 1,3 4 33 Solund 8 1,9 0 0 Hyllestad 12 1,7 -1 -8 Høyanger 56 2,7 9 19 Vik 10 0,7 -3 -23 Sogndal 88 1,4 -17 -16 Aurland 21 2,1 4 24 Lærdal 27 2,4 -1 -4 Årdal 37 1,4 4 12 Luster 31 1,1 -8 -21 Askvoll 25 1,7 5 25 Fjaler 10 0,7 -8 -44 Sunnfjord 166 1,4 -8 -5 Bremanger 31 1,8 -12 -28 Stad 69 1,5 1 1 Gloppen 31 1,0 -16 -34 Stryn 69 1,8 -25 -27