Klare for solfest

Vi merkar at folk bryr seg.

Nyhende

Når sola kjem på tårnet av Eid kyrkje, sparkar det i gang solfesten til butikkane i Eidsgata. Solfesten startar allereie måndag 3. februar på Jannes Hårverkstad. Så går det slag i slag kvar einaste dag gjennom butikkane i Eidsgata til det heile vert avslutta laurdag 22. februar på Eid Miljø.

– Vi kjem til å ha ein tre veker lang solfest, lovar butikkeigarane.

Dei synest det er veldig kjekt at sola kjem igjen, og gjer litt ekstra ut av det.

– Vi merkar at folk bryr seg, og synest det er kjekt, seier Erling Bjørn Totland.

Siste åra har butikkane i Eidsgata hatt solfest.

– Dette er for oss sjølve og for kundane. No har det vorte tradisjon, lovar Ingun Vaksdal.

Dei har også laga ei fysisk stor og gul sol som vil jobbe seg sørover i gata, etter kvart som sola på himmelen gjer det same.

Alle som bur i gata veit kva dagar sola kjem tilbake, etter at ein mista den om vinteren.

No vert det opp til kvar butikk korleis dei vil markere solfesten.

I Gamlebanken vil det mellom anna vere ny separatutstilling med Roy Andreas Dahl. Han stiller med over 30 nye bilde.

– Folk kan vere klar for det meste, lovar dei.

– Det vert i alle fall solstemning. Om det ikkje er sol ute, er det i alle fall sol inne, fastslår Reidun Sunde.