Utforkøyring på Totland

Nyhende

Det var to passasjerar i bilen. Både politi, luftambulanse og brannvern kom rakst til staden. Både førar og passasjer var bevisste og var teke hand om av helsepersonell. Det er ut over det ikkje meldt noko om skadeomfanget. Det er ikkje heler ikkje klart kva som var årsaka til utforkøyringa var, berre at det var ei singelulykke. Etter ulukka var riksveg 15 stengt i begge retningar.