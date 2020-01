To svenske band klar for Malakoff

Nyhende

The Hellacopters vert rekna som eit av dei viktigaste og største skandinaviske rockebanda, og eit av dei største i Sverige i tillegg til The Hives som også speler på Malakoff til sommaren. Ifølgje Malakoff var det svenske rockebandet ein pioneer saman med Turboneger og Gluecifer då ei ny rockebølgje kom på 90-talet.

The Hellacopters kjem frå Stockholm og har hits som I’m In The Band som har over 7 millionar streams på Spotify, By The Grace of God som også har 7 millionar streams, Toys And Flavors med over 6 millionar streams og Carry Me Home med 3 millionar streams. Musikken kan beskrivast som ein god blanding av punk, garasjerock, garasjepunk og hardrock.

– Ein Malakoffdraum vert realisert når dei svenske rockeheltene står på Malakoffscena i sommar, skriv Malakoff i ei pressemelding.

Klart for post-metal

Cult of Luna er eit post-metal band også frå Sverige. Bandet har hits som The Wreck of S.S. Needle som har over 1,4 millionar streams på Spotify, The Silent Man med over 600.000 streams og Lay Your Head To Rest med over 400.000 streams.

– Vi i Malakoff diggar rock, så å legge til både The Hellacopters og Cult of Luna til årets program er usannsynlig tøft og viktig for oss. Begge banda har stått høgt oppe på ønskelista i mange år, og når beskjeden om at begge banda tar turen i år så er dette nesten litt for mykje av det gode, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal i ei pressemelding.

Klar

I tillegg til The Hellacopters og Cult og Luna er 13 andre band og artistar klar for Malakoff. Flogging Molly frå USA, The Hives frå Sverige, Astrid S, Bjørn Eidsvåg, britiske Yungblud, Nothing But Thieves frå Storbritannia, Bo Kaspers Orkester frå Sverige, Dagny, The Hu frå Mongolia, Bokassa, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Rambles, Drittmaskin og Jackbow speler på Malakoff 2020 som går av stabelen 16.- 18. juli 2020.