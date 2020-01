– Politikarane må tolke

Nyhende

Det sa Kristine Dahl frå Stad kommune, då ho tysdag informerte utvalet for kultur, idrett, samfunn og næring – som oppfølging frå sist møte då Rita Nyland (SV) stilte spørsmål om etablering av apotek i Eid Næringspark. Dahl viste til at det i august 2018 vart sett ramme-løyve for området, med avgrensing av detaljhandel på 2.849 rutemeter.