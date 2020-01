Planlegg for framtida

Nye hytter og oppstillingsplass for bubilar vil kunne gje inntekter gjennom heile året

Nyhende

Senteret har allereie laga ein framtidsretta strategiplan som seier noko om behovet og kva dei ønsker å gjere framover. Det kommunale selskapet Eid industrihus, som har god kompetanse innan prosjektleiing, skal leie prosessen, og ein er i startgropa med eit forprosjekt som inneber å sjå samla på heile eigedommen under eitt, behovet for opprusting og vidare utvikling. Norsk Fjordhestsenter har hyra inn Asplan Viak for å utarbeide forprosjektet som skal vere klart til hingsteutstillinga første helga i mai. Då vil ein få på bordet eit framlegg til romprogram, bruk av uteområde og ein peikepinn på kva kostnader det er snakk om.