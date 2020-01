Kritisk til anbodskonkurransen

Nyhende

–Ut over det reint juridiske, så meiner vi denne konkurransen har blitt dårleg handtert frå kommunen si side. Det vert vist til at det berre er kome inn eitt tilbod. Årsaka, etter vår oppfatning, er at dette prosjektet er vanskeleg å rekne på, beskrivelsen er sprikande, mange krav som er vanskeleg å oppfylle og at det er svært ressursskrevande å rekne på dette, skriv Heming Drage som understrekar at dei er heilt sikre på at dette gjer at dei som har meldt si interesse har trekt seg.