Er dette å tenke framtidsretta og tiltak for å auke busettinga i Stad kommune?

Det skriv FAU ved Selje skule i eit brev til utval og formannskap i Stad kommune, som er kjende med at det ligg føre framlegg om skrinlegging av rehabilitering av garderobeanlegg og symjebasseng ved Selje skule grunna manglande konkurranse i anbodsrunde og for høg pris i forhold til avsett budsjett til føremålet.

Utan i 16 år

Selje kommune har vore utan symjebasseng og tilfredsstillande symjeopplæring i 16 år. I åra før kommunesamanslåinga har denne saka hatt stort fokus, blitt prioritert og vedteke. FAU ved Selje skule ser på det som eit ufråvikeleg krav at nye Stad kommune prioriterer saka vidare, og gjev elevar i ytre del av Stad kommune ei tilfredsstillande symjeundervisning ved Selje skule. 16 år utan ei vel fungerande symjeundervisning har utan tvil sett sine spor.

Den dag i dag er det fleire elevar som både er redde for, og som er utrygge i vatn. Det er og elevar som ikkje kan å symje i ein alder der dette er noko ein burde forvente. Vi bur med havet som nærast nabo, og det å lære å symje, og ikkje minst kunne vedlikehalde denne ferdigheita er livsviktig. Ei god symjeopplæring handlar om det å lære å ta vare på seg sjølv i vatn, men også livreddande tiltak for andre, heiter det i brevet frå FAU.

I oktober 2018 vedtok Selje kommunestyre at symjeanlegget og garderobane ved Selje skule skulle rehabiliterast. Prislappen den gong var 39 millionar kroner. Det var glede i bygda over vedtaket.

Skapar skilje

På grunn av manglande tilbod om symjeopplæring, ser ein at nokre familiar kan velje og reiser på bading andre stader og at barna på den måten lærer seg trygg ferdsel i vatn. Av ulike årsaker er det mange som ikkje kan nytte desse tilboda. Eit slik skilje som dette skaper, er uheldig og burde vere «ikkje-eksisterande» sidan symjeopplæring er lovpålagt. Denne saka handlar om det aller kjæraste vi har, barna våre.

Kven definerer behovet

Vi ser det er forslag om å stenge ned delar av bygget eller i verste fall rive basseng og gymsal, då det «ikkje vil vere same behov for ein oppgradert gymsal ved skulen». Kven er det som definerer behovet? Er dette å tenke framtidsretta og tiltak for å auke busettinga i Stad kommune? Det er viktig å ha med seg at bygget framleis skal brukast og haldast ved like. Å stenge ned/rive delar av skulen er ikkje akseptabelt for FAU.

Misser mykje

Dersom det blir vedteke andre løysingar enn skissert i anbodet missar vi ikkje berre eit symjebasseng:

• Gymsalen er i bruk dagleg, også i friminutta til aktivitetar. Korleis er det tenkt at ein skule skal fungere utan garderobe og eit forsamlingslokale. Alt kan ikkje gå for seg i idrettshallen, og vil slik vi ser det ikkje dekke behovet utan gymsalen. Elevane treng gymsalen til den daglege aktiviteten.

• Ventilasjon i gymsalen, ikkje-eksisterande per i dag.

• Garderobe, dagleg i bruk. I saksopplysningane er det skissert kr 1 million til oppussing. Det er langt frå det som tidlegare er forespeila og vil ikkje gje gode nok fasilitetar.

• Nytt tak og nye vindauge (som visst nok snart «ramler ut») i gymsalen

• Reinhaldsentral for heile Selje-området. Selje skule er i dag hovudbasen, og består av små kott. Med tanke på dagleg vask er det ikkje gunstig eller framtidsretta å ha det i eit frittståande anlegg.

Ulike kostnadsbilete

Vi stiller også spørsmål til korleis ein kan samanlikne bygging av «Eidahallen» og dette prosjektet, utan å vise til tal og fakta. Vi ser det som to ulike typar anlegg, med ulike kostnadsbilete. Det står ikkje noko i saksopplysningane til alt. 2 og 3 om kor tid fleirbrukshallen eller nye Selje hotell kan vere forventa ferdig. Kor mange år må borna vente på eit lovpålagt symjetilbod? Dei har no venta 16 år.

Korleis er det tenkt å ivareta både hotellgjestar og elevar på ein god og velfungerande måte?

Dette er ei viktig sak, som vedkjem mange og vi stiller spørsmål om årsak til at ein avlyser ei konkurranse utan politisk handsaming eller involvering av prosjektgruppa, der FAU er representert. Etter det FAU kjenner til har det vore eitt møte i gruppa, og det var ikkje i dette skuleåret.

Rask handsaming

I saksopplysningane kjem det fram at det er «viktig for kommunedirektøren at saka vert godt opplyst og at ein får drøfta kva som er dei beste løysingane for eit framtidig basseng i Selje.» FAU er undrande til at saka då skal handsamast ei veke etter den er kjent offentleg og etterlyser involvering og dialog med dei som faktisk brukar skulen og som kan sei noko om behovet. Korleis kan Stad kommune forsvare nok ei utsetjing sett i høve dei konsekvensar vi ser av manglande symjebasseng og at det er eit lovpålagt tilbod? FAU ynskjer at Stad kommune går i forhandlingar med tilbydar eller lyser ut prosjektet på nytt anbod, heiter det i brevet frå FAU ved Selje skule.