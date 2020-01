Har klimaplanen klar

Nyhende

–Eg har jobba med klimaspørsmål i eitt år som statssekretær i same departement som eg no blir leiar for. Eg har ganske god innsikt i desse spørsmåla, og kjenner meg klar for å ta fatt på oppgåva, seier den nye statsråden for Klima og miljødepartementet som no har fått den store oppgåva med å redde verda frå å gå under av menneskeskapte utslepp.

–Ja, det er ei stor oppgåve, og truleg den største oppgåva i vår tid. Men det finst håp, og eg er optimist med tanke på å nå klimamåla. Oppskrifta er systematisk arbeid med omstilling og utfasing av oljen, seier Rotevatn som hadde åtte minutt til disposisjon for Fjordabladet dagen etter at han blei utnemnd til statsråd.

Lange dagar

–Det har rett og slett gått i eitt køyr sidan tidleg fredag morgon. Frå vi kom ut på slottsplassen, til departementet og over i TV-studio, seier klimaministeren som likevel har fått tid til å tenkje over oppgåva som ventar han.

–Tenkje har eg gjort lenge og miljøspørsmål har oppteke meg mest heile livet. Og sjølv om trusselen er stor, så finst det ein veg til ei berekraftig framtid, seier Rotevatn som gjerne vil samtale med dei unge som fryktar klimakrise fordi arbeidet med å få ned utslepp går for seint.

–Det er dei unge som er framtida, og klarer vi ikkje denne jobben er det dei som får lide. Eg skjønar godt frykta med tørkesommar og så periodar med ekstremt mykje nedbør. Vi må sjølvsagt ta dei unge på alvor i denne saka, seier Rotevatn som likevel ikkje kan love at utvinning av olje vil stoppe opp på kort sikt.

–Vi skal gradvis gå over frå bruk av olje til elektrifisering. Dette må skje ved at det skal bli meir attraktivt og lønsamt å bruke elektrisitet, ikkje minst bruk av elbilar. Om nokre år bør alle nye bilar gå på elektrisitet, seier han som sjølv køyrer rundt i ein noko gammal dieselbil.

–Eg kjøpte bilen min for nokre år sidan, og då var dieselbil det beste alternativet for meg. Eg hadde ikkje råd til ein Tesla, for å seie det slik. Men ved neste bilkjøp blir det sjølvsagt elbil, seier Sveinung som trur på det framleis gode liv i Norge, utan å pumpe pengar opp frå Nordsjøen.

–Ved hjelp av moderne teknologi skal vi nok klare å skape eit næringsliv som held oppe om lag same levestandard som i dag. Det er snakk om omstilling, og dette vil vi leggje ein langsiktig plan for no, seier klimaministeren som kan sjå fram mot lange dagar i sin nye jobb.

–Det blir jobb frå tidleg morgon til seint på kvelden kvar dag heile veka. Slik er det å ta på seg ein slik jobb, seier Sveinung som likevel håpar på å få ta seg ein tur til Eid mellom slaga.

–Å få kome seg heim til Eid nokre gonger i året vil eg prioritere å rydde litt plass til. Og så får eg håpe at det blir litt fritid også, seier han som ein gong vaks opp med å dyrke musikk som hobby.

–Musikken er med meg framleis, og nokre gonger spelar eg

litt, seier han.

Ikkje fleire bussar

Når Sveinung skal heim er det bilen over Strynefjellet som gjeld. Han vil heller ikkje love fleire bussar i vårt distrikt.

–Busstilbodet er Fylkeskommunen sitt ansvar, kva dei vil bruke pengar på. I Nordfjord er ein avhengig av bil, så her må metoden vere å gå over til elbilar på sikt, seier han.