Opera Nordfjord på turné Fantasy-filmmusikk

Nyhende

– Endeleg er SCORE Productions tilbake med nytt samarbeid med Opera Nordfjord! Etter stor suksess våren 2018 med dataspelmusikk, innbyr operaen til eit nytt, magisk, musikalsk eventyr, opplyser operasjef Kari Standal Pavelich. Turnéen kjem til Nordfjordeid, Førde og Sogndal 24.-26. april 2020.

Musikalsk reise

Publikum får bli med på ei musikalsk reise inn i fantasien si verd.

SAGAS byr på filmmusikk frå Fantasy-sjangeren, i tillegg til klassikarar frå spel-verda.

På repertoaret står kassasuksessar som Harry Potter, Narnia, The Lord of the Rings, Conan – The Barbarian, Carmina Burana, Skyrim, Shadow of the Colossus og sjølvsagt musikk frå den umåteleg populære TV-serien Game of Thrones.

Konferansier vert inspirerande Fantasy-ekspert Orvar Sãfström, og Sabina Zweiacker er tilbake som solist med si vakre sopranstemme.

For alle

– Konsertane passar både for det kresne, klassiske konsertpublikumet, for unge og eldre gamerar og ihuga Fantasy-tilhengarar, uansett alder, opplyser operasjefen.

Ho konstaterer at her er det heilt trygt for besteforeldre å ta med barnebarn for å oppleve spennande og inspirert symfonisk musikk med eit 50-tals orkester og stort kor, samansett av Musikklinjekoret ved Firda vidaregåande skule og Opera Nordfjord sitt eige operakor. Dirigent vert Michael Pavelich.