Inviterer til feiring og aktivitetsdag

Nyhende

–Same dag blir Ungdommens Kulturmønstring, eller som det no heiter Ung – Kultur – Møtest (UKM), arrangert i Operahuset Nordfjord. Sjølv om Eid og Selje hadde felles UKM i fjor, er det i år første gong det er felles UKM i nye Stad kommune. I og med at det er mykje folk som kjem, både for å vere med på UKM og for å sjå og oppleve både utstillingar og det som skjer på den store scenen i operahuset, fann vi det naturleg å utvide dagen med feiring av den nye kommunen og ein aktivitetsdag for innbyggarane, seier Maria Helgesen, ansvarleg for UKM 2020.

Alt er gratis

–Dette blir ein dag der vi legg vekt på å feire vårt nye fellesskap. Det blir ansiktsmåling på Alti, ope bibliotek, barneriding og hesteklapping på Fjordhestsenteret, bading i symjehallen, klatring og buldring på Hamna treningssenter og kino i Operahuset. Men det beste av alt er at alle aktivitetar er gratis, seier Alfred Bjørlo, nyvald ordførar i Stad kommune.

Plass til fleire

Aktivitetsdagen blir avslutta med UKM i Operahuset Nordfjord. Spørsmålet er om mange har meldt seg på til UKM?

–Nokre har allereie meldt seg på, men fristen for påmelding er den 29. januar, så vi reknar med at det blir mange som melder seg på i løpet av den neste veka. Alle som har laga noko som dei ønskjer å dele med ande kan vere med. Så blir det sjølvsagt mykje fint å både sjå og høyre frå scena, seier Maria Helgesen, UKM-ansvarleg i Stad kommune.

Tormod Flatebø