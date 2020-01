Nyhende

Kvart år på denne tida arrangerer Eid vidaregåande skule, Måløy vidaregåande skule, Stryn vidaregåande skule og Firda vidaregåande skule «open skule» for elevar, føresette og tilsette ved ungdomsskulane i området. Arrangementet er for å informere om studietilbodet for det komande skuleåret og vise kva skulane held på med.

Medan både Firda og Måløy vidaregåande skule allereie har arrangert «open skule», vert det arrangert ved Stryn vidaregåande skule tysdag 28. januar og onsdag 29. januar er det Eid vidaregåande skule sin tur. Ifølgje Ove Bjørlo, rektor ved Eid vidaregåande skule er «open skule» denne gongen for heile Nordfjord, Hornindal og Vanylven.

– Det er i hovudsak ein foreldrekveld, men det er kjekt om foreldra tar med barna sine. Det er viktig at dei får god informasjon slik at dei kan ta eigne og reflekterte val, seier Bjørlo.

Endra opplegg i fjor

«Open skule» har vore arrangert ved dei fire vidaregåande skulane i Nordfjord i mange år. I løpet av åra har dei testa ut ulike modellar. I fjor endra Eid vidaregåande skule mykje på opplegget rundt arrangementet, og det var stor aktivitet rundt om på heile skulen der elevane var på labbar og klasserom for å vise kva dei heldt på med til vanleg. Ifølgje Bjørlo gjentek dei dette også i år.

– Det som er nytt no er at det vert elevar og tilsette på skulen om kvelden som det er mogleg å snakke med. Det er målet med ein slik kveld, fortel Bjørlo.

– Det vert eit betre opplegg og endå meir aktivitet enn i fjor, legg han til.

Fleire deltek

Når Eid vidaregåande skule arrangerer «open skule» onsdag vert det fleire stasjonar rundt om på Eid vidaregåande skule. Ved stasjonen studiespesialisering vert det presentasjon av programfaga, medan ved elektro, teknikk og industriell produksjon, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og handverk, design og produktutvikling vert det presentasjon av dei ulike retningane. I tillegg til dette skal også opplæringskontor, høgskule og næringsliv vere på plass i foajeen. Onsdagar arrangerer skulen «open skule» for hybelbuarane, og dei vil også vere på plass i foajeen.