Tre mann sikta i saka

Nyhende

I ei pressemelding frå Vest Politidistrik torsdag ettermiddag blir det opplyst at tre personar pågripne og siktet for å ha sett ein person i hjelpelaus tilstand. Alle tre vil bli framstilt for varetektsfengsling i morgon fredag 24. januar. Alle tre har fått oppnemnt forsvararar, som er advokatane Per Kjetil Stautland, Paul-Inge Angelshaug og Ivar Blikra.

Mannen som blei funnet død var Rune Kjetil Flo (59 år), busett på Nordfjordeid. Namnet på avdøde er frigjort i samråd med de pårørande.

På spørsmål om dei tre sikta er heimehøyrande i same område som den avdøde seier regionlensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum, ingen kommentar, og opplyser samstundes at politiet ikkje ønskjer ikkje å gje ytterlegare opplysningar om muleg dødsårsak eller andre detaljer om kva som er kome fram i etterforskinga til no.