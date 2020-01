Nydeleg start på skiskulen på Harpefossen

Nyhende

Eit vêromslag tysdag ettermiddag, der vinden dreia nordvest og nedbøren gjekk over frå regn til snøbyer, skapte nydelege forhold for skiskulen på Furehogane onsdag 22. januar.

Dette er eit tilbod om grunnleggande skiopplæring til born i alderen 6–10 år, og som går over fem onsdagar i januar og februar.

– Vi ser at det utrivelege vêret siste vekene har gjort at påmeldingane i år var noko mindre enn det som har vore vanleg siste åra. Men dei ca. 25 barna som deltok onsdag fekk ein nydeleg skidag med sol og silkeføre, fortel Jarle Åsebø ved Harpefossen Skisenter AS.