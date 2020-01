Ny prislapp 64,7 millionar

Nyhende

Anbodet vart etter kommunestyrevedtak på nytt utlyst hausten 2019. Det kom berre to tilbod. Det same som ved første utlysing. Også denne gong er kostnadane høgare enn budsjettet, og det er difor trong for å handsame sak om tilleggsfinansiering. Kommunedirektøren gjer framlegg om at omsorgsbustadane på Myroldhaug vert godkjent med ei ramme på 64.745.000 kroner, og at manglande finansiering på 11.372.000 kroner vert finansiert ved auka låneopptak. Vidare at tilskot frå Husbanken og Klimasats går til nedbetaling av lån når dei vert utbetalt.