Når den norske trioen Bokassa står på scena under Malakoff vert det stonerock, punkrock og metall. Bokassa har låtar som «Mouthbreathers Inc» med over 500.000 streams på Spotify, «Vultures» med over 400.000 streams, «Walker Texas Danger» med over 400.000 streams og «Immortan Space Pirate (The Stoner Anthem)» med over 400.000 streams.

Bokassa har spelt på nokre av dei største festivalane i Norge, inkludert Malakoff. Den norske rocketrioen stod også på scena under Malakoff i 2018. Bokassa har også turnert saman med eit av verdas største heavy metal-band, Metallica.

Dette er den tredje som vert klar for Malakoff denne veka. Tysdag vart det klart at Bjørn Eidsvåg er klar for festivalen til sommaren. Han stod også på scena under Malakoff i 2011, og tek turen att i 2020.

Onsdag vart det også klart at den britiske artisten Yungblud vart klar. Han blandar fleire uttrykk frå både punken og hiphopen, og har låtar som «I Think I’m Okay» som har over 105 millionar streams på Spotify, «11 Minutes» som har over 102 millionar streams på Spotify. Yungblud står på dei store scenene rundt om i heile verda, men i sommar speler han sin første sommarfestival i Norge når han står på scena under Malakoff.

Bjørn Eidsvåg, Yungblud og Bokassa vart den 11, 12 og 13 av 28 band og artistar som er offentleggjort. Frå før er det klart at Flogging Molly frå USA, The Hives frå Sverige, Astrid S, Nothing But Thieves frå Storbritannia, Bo Kaspers Orkester frå Sverige, Dagny, The Hu frå Mongolia, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Rambles, Drittmaskin og Jackbow speler på Malakoff 2020 som går av stabelen 16.- 18. juli 2020.