Britisk fenomen til Malakoff

Nyhende

Tysdag vart Bjørn Eidsvåg klar, og onsdag var det klart for endå eit artistslepp til Malakoff 2020. Onsdag morgon vart nemleg det britiske fenomenet Yungblud klar. Yungblud blandar fleire uttrykk frå både punk og hiphop, og har ifølge Malakoff god live energi.

Yungblud har låtar som «I Think I’m Okay» som har over 105 millionar streams på Spotify, «11 Minutes» som har over 102 millionar streams, «Tongue Tied» som har over 30 millionar streams og «Parents» som har over 40 millionar streams. Fleire av desse låtane er samarbeidsprosjekt med artistar som Halsey, Travis Barker, Machine Gun Kelly og Dan Reynolds frå Imagine Dragons.

Det er Dominic Harrison frå Doncaster i Yorkshire nord i England som står bak Yungblud.

– Vi synest sjølvsagt at det er utruleg stas for Malakoff å ha booka Yungblud til hans fyrste sommarfestival i Norge. Vi gler oss stort til ei rå konsertoppleving, fortel festivalsjef i Malakoff Arnt-Ivar Naustdal, i ei pressemelding.

Ifølgje Malakoff står Yungblud på scena fredag 17. juli. Den britiske artisten står på store scener rundt om i heile verda. Dette vert første gong Yungblud speler på ei norsk festivalscene.

Artistar som er klar

Yungblud vart den 12 artisten av 28 som er offentleggjort. Frå før er det klart at Flogging Molly frå USA, The Hives frå Sverige, Astrid S, Bjørn Eidsvåg, Nothing But Thieves frå Storbritannia, Bo Kaspers Orkester frå Sverige, Dagny, The Hu frå Mongolia, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Rambles, Drittmaskin og Jackbow speler på Malakoff 2020 som går av stabelen 16.- 18. juli 2020.