Politiet må vente fire til seks veker på svar

Nyhende

–I dag har vi dag fått ein førebels obduksjonsrapport, munnleg, men den gir ikkje svar på dei spørsmåla vi vil ha svar på, seier Tormod Hvattum, regionlensmann i Nordfjord.

–Det blir sagt at dødsfallet er mistenkeleg. Kva betyr eigentleg det?

–Det betyr kort og godt at dødsfall blir sett på som mistenkelege så lenge ikkje legen kan seie kva dødsårsaka er, seier Hvattum som opplyser at Politiet held fram med si undersøking, og at det kan ta fire til seks veker før den endelege obduksjonsrapporten er klar.

–Ut over det eg har sagt, er det ikkje meir å tilføye, seier regionlensmann Hvattum.