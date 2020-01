Ny artist klar

Nyhende

Tysdag morgon hadde Malakoff artistslepp, og denne gong var det Bjørn Eidsvåg som vart klar for festivalen til sommaren.

Bjørn Eidsvåg har gjennom si musikkarriere gjeve ut 25 album og har kjende låtar som «Skyfri Himmel», «Mysteriet deg», «Alt Du Vil Ha», «Eg Ser» og «Floden».

Dette er ikkje første gong Bjørn Eidsvåg står på scena under Malakoff. Han var også i lineupen under festivalen i 2011.

– I 2011 var han mentor og ei ledestjerne for oss i ei vanskeleg stund. Du gav oss trua på at musikk er viktig, og kanskje spesielt når ein har det ekstra vanskeleg, skriv Malakoff.

Desse er klar

Frå før er det klart at Flogging Molly frå USA, The Hives frå Sverige, Astrid S, Nothing But Thieves frå Storbritannia, Bo Kaspers Orkester frå Sverige, Dagny, The Hu frå Mongolia, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Rambles, Drittmaskin og Jackbow speler på Malakoff 2020.