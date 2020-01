Sjøkabel i Nordfjord

Nyhende

Seaworks Kavel AS har søkt Kystverket om løyve til å legge sjøkabel. Bakgrunnen er at det skal byggjast ny fiberoptisk infrastruktur mellom Bergen og Trondheim, for å få eit transportnett mellom viktige byar og knutepunkt i Norge der hovudmålet er å gjere tilbodet av mørk fiber best mogleg tilgjengeleg for ein størst mogleg brukargruppe.

Som ein del av utbygginga planlegg ein bruk av sjøkabel. Søknaden som er lagt ut på høyring no gjeld for strekninga mellom Lefdal i Nordfjord og Eide i Moldefjorden i Stad kommune. Traseen vil ligge innanfor grensene til Stad, Bremanger og Kinn kommunar.

Litt justeringar

Seaworks Kavel AS har overfor Kystverket kome med eit framlegg til trase mellom Lefdal og Eide, og etter eit møte er traseen justert på sørsida av Barmen og i Moldefjorden for å tilpasse seg fiskeria. I Nordfjord er traseen lagt inn mot Rugsundøyna før den går vidare inn i Vågsfjorden. Årsaka til at traseen er trekt vert frå djuprenna og inn mot land er for å unngå konflikt med botnforankringane til oppdrettsanlegga «Brunsvik» og «Verpeide». Det er også vanskeleg å følgje eksisterande kabeltrasear i dette området sidan desse ligg i eit brattheng på nordsida av Rugsundøyna, heiter det i søknaden.

Seaworks Kavel AS har etterkome krava frå fiskerinæringa, og omsøkte trase er justert og endra.

Ingen forringing

På strekninga Lefdal-Eide vil planlagde sjøkabeltrase ligge innanfor område der det vert fiska med passiv reiskap. Ein meiner at sjøkabel vil ikkje forringe kvaliteten på felta eller vere til hinder eller ulempe for fisking her.

Etter planen skal sjøkabelen leggast i første halvdel av 2020.

No ber Kystverket om Stad kommune sitt synspunkt til søknaden.