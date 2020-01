Pasient- og brukarombodet blir verande i Førde

Nyhende

Det seier Frida Melvær, stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane i ei pressemelding og viser til at Pasient- og brukaromboda er eit viktig tilbod til pasientar og brukarar.

Melvær viser også til at regjeringa, etter hennar syn, styrkjer ordninga med ein ny koordineringsfunksjon og opprettheld dagens 15 lokale kontor. Den koordinerande rolla er lagt til kontoret i Bergen.

Nær kontakt

H, FrP, V og KrF meiner at det er viktig at alle pasientar og brukarar får bistand frå pasient- og brukarombodet, uavhengig av kor dei bur. Det er i dag pasient- og brukarombod i alle fylke i landet. Vi opprettheld desse lokale kontora, sjølv om vi no har endra fylkesgrensene våre.

–Eg har sidan i haust hatt nær kontakt med Helse- og omsorgsministeren om denne saka og er, på vegne av pasientar og brukarar av helse og omsorgstenestene i vår region, svært glad for denne viktige tenesta blir verande i Førde. Den nære og tette kontakten med pasientar, brukarar og helseinstitusjonar vil bli oppretthalden, noko som er svært viktig for at ombodet skal bli oppfatta tilgjengeleg for menneske i sårbare livssituasjonar, seier stortingsrepresentant, Frida Melvær.

Viktig teneste

Lars-Svin Drabløs (FrP) vart også glad då meldinga om at pasient og brukarombodet blir oppretthalde kom.

–Eg set stor pris på denne løysinga. Eit pasient og brukarombod må vere tett på når situasjonen krev det. Dette sikrar ei viktig teneste, nær folk, også framover.

Alfred Bjørlo i Vestland Venstre framhevar at Pasient- og brukarombodet har fungert godt i Sogn og Fjordane i mange år og er også glad for at ombodet blir verande i Førde. Han peikar også på at funksjonen med eit nasjonalt koordinerande ombod vil forsterke samarbeidet mellom dei lokale omboda og vil bidra til å styrke innhaldet og kompetansen ytterlegare. Målet med denne funksjonen er eit likare og enda betre tilbod for pasientar og brukarar.

Bakgrunn for saka

Helsedirektoratet fekk i Tildelingsbrevet 2019 i oppdrag å greie ut og foreslå løysingar for ombodskontora si organisering i samband med ny fylkesinndeling. Samtidig fekk dei i oppdrag å sørge for ei etablering av ei koordinerende rolle i samsvar med endringane i pasient- og brukarrettigheitslova.

Hdir oversendte til HOD 23. oktober 2019 ein rapport der dei anbefalte at organiseringa av pasient og brukarombodet skulle følgje regionreforma slik at dagens 15 kontor vart redusert til 12. Direktoratet meinte at dette ville gje ei betre organisering, gi jamnare fordeling av pasientgrunnlag og saksmengde og at sårbarheiter (ved små kontor) ville bli redusert.

Regjeringa meiner likevel at ein reduksjon av kontor vil kunne svekke tilbodet til pasientane og at utfordringane med mellom anna variasjon mellom kontora vil kunne løysast ved ei etablering av eit koordinerande ombod.