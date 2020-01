Desse vegane er stengde

Nyhende

Det er venta mykje nedbør i form av regn laurdag og det er difor sende ut gult varsel for mykje nedbør, raudt varsel for snøskredfare og gult varsel for jordskredfare i kommunen og Nordfjord.

Raudt og gult varsel: Venta mykje regn og vind Laurdag er det venta mykje nedbør i form av regn, og det er sende ut fleire farevarsel grunna dette.

Allereie før klokka 12 er fleire fjellovergangar stengde, ifølgje Statens vegvesen.

Strynefjellet er stengt og det er venta ny vurdering klokka 14:00.

Vikafjellet er stengt og vert ikkje opna i dag. Det er venta ny vurdering søndag morgon klokka 10:00.

Hemsedalsfjellet er ope, men det er snø og isdekke og nokre stadar redusert sikt.

Filefjell er også ope, men med snø og isdekke.

Hol – Aurland har innført kolonnekøyring inntil vidare.

Tyin – Årdal er ope, men med snø og isdekke og nokre stadar redusert sikt.

I tillegg til stengde vegar har uvêret også påverka ferjene laurdag. Ifølgje Fjord1 vart Oldeide – Måløy til Husevågøy laurdags morgon innstilt grunna vêret men var i normal drift igjen frå klokka 10:40.