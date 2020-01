Mesta er tilbake på nordfjordvegane

Nyhende

Mesta er det største og det leiande selskapet innan drift og vedlikehald av veg i Noreg, og har no etablert seg på Løkjaneset i lokala til Nor Marine, der dei har vore i full drift sidan 1. september i fjor. Folk som ferdast på vegane har lagt merke til skiftet frå Presis Vegdrift AS med svarte bilar til Mesta med gule bilar.