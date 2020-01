Aukar mest i Nordfjord

Nyhende





Med ein folkeauke på 44 personar har Nordfjordeid den største folkeauken av tettstadane i Nordfjord, frå 2018 til 2019.

Tettstaden Stryn har auka med 38 personar, Måløy med 30 personar og Sandane med 11 personar, frå 2018 til 2019.

I ei pressemelding frå Alfred Bjørlo, ordførar i Stad kommune, blir folkeauken oppsummert slik:

Innbyggjartalet på Nordfjordeid, kommunesenteret i nye Stad kommune, er for fyrste gong over 3000 innbyggjarar. Det syner nye tal frå SSB over folketal i norske tettstadar.





- Nordfjordeid har dei siste 5-6 åra styrka seg som eit senter både for bustadbygging, handel og tenester. Det er ein milepæl at vi no for fyrste gong er over 3000 innbyggjarar i tettstaden Nordfjordeid. Med mange nye bustadprosjekt på gang, er det all grunn til å tru at talet vil halde fram å auke, seier ordførar i Stad, Alfred Bjørlo (V).





- Det er også gledeleg å sjå at innbyggartalet er aukande også i Selje tettstad, og jamnt eller svakt aukande også i dei andre tettstadane i Stad kommune som er med i SSB sin statistikk (Leikanger på Stadlandet, Bryggja, Stårheim/Torvika og Mogrenda).

- Stadig fleire, både unge og gamle, ynskjer å bu nær tenester og servicetilbod, og det er viktig at vi som kommune klarer å legge til rette for auka bustadbygging både i kommunesenteret Nordfjordeid og andre tettsteder i kommunen, seier ordførar Alfred Bjørlo.





Nordfjordeid har pr 2019 eit innbyggjartal på 3.018, ein vekst på 44 personar fra året før. Innbyggjartalet på Nordfjordeid var fram til 2013 stabilt på ca 2600-2700 innbyggjarar, men har sidan 2013 auka med nær 300 innbyggjarar og er no for fyrste gong over 3000. Nordfjordeid er med det den sjette største tettstaden i gamle Sogn og Fjordane fylke.

Dersom trenden held fram, vil Nordfjordeid i 2021 passere Øvre Årdal og bli mellom dei fem største tettstedene i nordlige del av nye Vestland fylke.

04859: Areal og befolkning i tettsteder, etter tettsted, statistikkvariabel og år

































2015 2016 2017 2018 2019 5671 Svelgen 1235 1219 1233 1207 1189 5672 Kalvåg 455 443 448 450 423 5673 Bremanger 415 425 419 407 396 5681 Raudeberg 640 648 664 656 622 5682 Måløy 3243 3245 3252 3283 3313 5683 Tennebøen 0 0 0 0 0 5684 Holevik 334 317 314 308 299 5685 Vågsvåg 0 0 204 204 201 5686 Bryggja 324 320 305 317 314 5691 Selje 642 683 705 724 735 5692 Leikanger 421 405 414 408 399 5701 Nordfjordeid 2851 2891 2938 2974 3018 5702 Mogrenda 319 332 331 348 358 5703 Torvika 238 225 236 233 237 5711 Grodås 485 483 486 484 491 5721 Sandane 2265 2285 2360 2436 2447 5722 Byrkjelo 290 293 294 303 324 5723 Re 371 360 366 378 370 5731 Stryn 2372 2424 2482 2515 2553 5732 Innvik 448 460 438 446 431 5733 Olden 513 517 505 492 479

Kjelde: SSB