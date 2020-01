Sterke vindkast på veg

Nyhende

Det er sendt ut gult varsel for kraftige vindkast tysdag ettermiddag og kveld. Det er venta lokale vindkast på rundt 30 til 35 meter i sekundet frå sør. Rundt Stad kan desse vindkasta kome opp i 40 meter i sekundet. Ifølgje Yr skal vinden auke på frå rundt klokka 14 tysdag ettermiddag.

Det vert anbefalt å sikre lause gjenstandar og unngå ferdsel på stadar som er utsette.

Ifølgje meteorologane vert det også høge bølgjer inn mot kysten av Norge dei komande dagane, spesielt frå Stad og nordover. Det skal toppe seg onsdag kveld.

Gult varsel for jordskred

Det er også sendt ut gult varsel for jordskred for Vestlandet og delar av Innlandet. Frå tysdag kveld er det venta opp mot 100 mm nedbør, og under 1000 meter over havet vil dette kome ned som regn. Det er områda langs fjordane, spesielt i Nordfjord, som ser ut til å vere mest utsette. Mykje nedbør og sterke vindkraft fører til stor snøsmelting, og skråningar, bekkar og elveløp med stor vassføring skal vere ekstra utsette. Det er også fare for sørpeskred og flaumskred, ifølgje Yr. Sistnemnde har lang rekkevidd, og kan gå heilt ned i dalbotnen trass i at det losna høgt oppe i terrenget.

Stengde vegar (oppdatert rett før klokka 10)

Grunna uvêret som er venta frå tysdag ettermiddag er det fare for at vegar kan bli stengde, og at ferjer kan bli innstilte.

Ifølgje Statens vegvesen er Strynefjellet ope. Det er melde om vekslande snø og isdekke, tynn og is fare for glatte parti.

Det er kolonnekøyring på Vikafjellet grunna uvêr.

Filefjell skal vere ope, men vekslande bart, snø og isdekke.

Hemsedalsfjellet er ope, men også her er det snø og isdekke, og fare for glatte parti.

Strekninga Hol – Aurland skal vere ope, med snø og isdekke og fare for glatte parti.

Tyin – Årsdal er ope. Her er også snø og isdekke.