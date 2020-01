14.-plass etter første omgang

Nyhende

Åge Solheim (Haugen IL) køyrer for tida Nor-Am Cup i USA. Søndag køyrde han inn til 13.-plass i storslalåm då Nor-Am Cup gjekk av stabelen i Burke Mountain.

Måndag 6. januar var det klart for storslalåm i Stowe Mountain Resort/Spruce Peak. Alpinisten køyrde i første omgang i mål på tida 59.20. Det heldt til ein god 14.-plass i Nor-Am Cup rennet, som kan samanliknast med Europacup, nivået under verdscup. Dette var nest best av dei norske alpinistane. Med det låg Åge an til ei god plassering, men i andre og siste omgang køyrde han ut.