Varm og våt desember

Nyhende

Det melder Meteorologisk institutt i ei pressemelding der det kjem fram at Takle i Gulen, er den nest våtaste staden i landet med 562,2 mm nedbør i desember månad. Dette er 152 prosent av normalen. Ytterøyrane fyr i Flora kommune var den varmaste målestasjonen med 6,5 grader, 2,8 grader over normalen.

Mildt i heile landet

Månadstemperaturen for heile landet låg 3,4 grader over normalen. Månaden er blant dei 20 varmaste desembermånadene i ein serie som går tilbake til 1900. Relativt varmast var det i dei indre stroka av Finnmark og Austlandet med 5-6 grader over normalen. Nokre få stasjoner på Vestlandet, Austlandet, og i Nord-Norge hadde månadstemperaturar frå 1 til 2 grader over normalen.

Dei varmaste stasjonane var

•Ytterøyane fyr (Flora, Sogn og Fjordane) 6,5 grader (2,8 grader over normalen)

•Røvær (Haugesund, Rogaland) 6,4 grader (ingen normal enno)

•Kvitsøy – Nordbø (Rogaland) og Utsira fyr (Rogaland) 6,3 grader (høvesvis 2,3 grader og 2,4 grader over normalen)

•Slåtterøy fyr (Bømlo, Hordaland) og Fedje (Hordaland) 6,2 grader (kævesvis 2,4 grader og 2,6 grader over normalen)

Dei kaldaste stasjonane var

•Karasjok – Markannjarga (Finnmark) -9,2 grader (6,1 grader over normalen)

•Kautokeino (Finnmark) -9,0 grader (5,4 grader over normalen)

•Suolovuopmi - Lulit (Kautokeino, Finnmark), Cuovddatmohkki (Karasjok, Finnmark) og Sihccajavri (Kautokeino, Finnmark) -8,5 grader (høvesvis 5,1 grader, 5,5 grader og 5,6 grader over normalen)

Høgaste maksimumsteperatur

Høgaste maksimumstemperatur, 14,3 grader, blei registrert 21. desember i Valldal – Muri (Møre og Romsdal), og i Tafjord (Norddal, Møre og Romsdal) og Sunndalsøra (Møre og Romsdal) 29. desember. Gjennomsnittet for høgaste maksimumstemperatur i desember dei siste 30 åra er 14,6 grader. Lågaste minimumstemperatur var -34,7 grader, og ble målt på Karasjok - Markannjarga (Finnmark) 9. desember. Gjennomsnittet for lågaste minimumstemperatur i desember de siste 30 åra er -35,1 grader.

Blant dei ti våtaste desembermånadene som er målt

Månadsnedbøren var 140 prosent av normalen, og månaden er blant de 10 våtaste desember-månadene i serien som går tilbake til 1900. Fleire stasjoner i Finnmark fekk frå 250 til 350 prosent av den normale nedbøren. Enkelte stasjoner i Trøndelag, Møre og Romsdal og nord på Austlandet fekk 50-75 prosent av normalen.

Dei våtaste stasjonane var

•Gullfjellet (Bergen, Hordaland) 655,8 mm (ingen normal enno)

•Takle (Gulen, Sogn og Fjordane) 562,2 mm (152 prosent av normalen)

•Øvstedal (Voss, Hordaland) 538,7 mm (162 prosent av normalen)

Dei turraste stasjonane var

•Gausdal - Follebu (Oppland) 9,8 mm (22 prosent av normalen)

•Otta - Skansen (Sel, Oppland) 11,3 mm (ingen normal enno)

•Folldal - Fredheim (Hedmark) 14,7 mm (82 prosent av normalen)

Høgaste døgnnedbør var 155,2 mm, og blei målt på Samnanger II (Hordaland) 30. desember.

Også i Arktis blei desember mild. Men slik har det vært i lang tid: Svalbard varmare enn normalen i 109 månader på rad.

109 månader på rad

Svalbard lufthamn har ikkje hatt ein einaste månadstemperatur under normalen sidan november 2010, det vil seie 109 månader på rad. Middeltemperaturen på Svalbard lufthamn var -10,8 grader, som er 2,6 grader over normalen. På Hopen var månadstemperaturen -7,0 grader, som er 5,2 grader over normalen. Bjørnøya enda 3,7 grader over normalen, med ein middeltemperatur på -3,4 grader.