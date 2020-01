Utan Stad – ingen ordførarjobb på meg

Nyhende

Vi vil nok tru som så at Stad kommune sin første ordførar tykkjer det er vel så kjekt å gje blomar som å få dei. For ordens skuld kan vi referere det som stod på kortet frå kommunalministeren: «Kjære ordfører. Gratulerer med ny kommune. Dere har all grunn til å være stolte av jobben som er gjort. Eg håper dere tar dere tid til å feire den nye kommunen. Lykkje til med den viktige jobben dere har foran dere.»