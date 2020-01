Storsatsing i Florø, fusjonerer med Itago AS

Nyhende

Dette melder LocalHost AS, som blei etablert i Måløy i 2007, i ei pressemelding.

I 2007 opna selskapet eit av Norges mest moderne driftssenter. Med fokus på miljøvennlig drift og einaste aktør som tilbaud komplette driftsavtaler utan binding, bygde selskapet seg raskt opp til å bli ein leiande aktør i fylket. Parallelt var selskapet med å etablere fleire andre teknologieventyr som Videonor AS og Lefdal Mine Datacenter AS. I dag har strukturen rundt 90 tilsette over heile landet og levere produkt både nasjonalt og internasjonalt.

Suksess

I 2009 blei Adcom Nordfjord innfusjonert i selskapet og LocalHost gjorde med dette ei større satsing på Nordfjordeid. Dette blei ein suksess for selskapet, dei tilsette og for kundemassen. No gjentar LocalHost denne historia i Florø og startar 2020 med å gjere si største satsing sidan starten i 2007.

Første i Kinn

–LocalHost har sidan starten lagt alle overskot over i eigenkapital og vi er i ein historisk god posisjon til å satse. I 2020 skal vi ha fem nye tilsette i Florø og fire utviklarar på vår eigen software Action. Dette vil sjølvsagt påverke resultat, men er ei bevist satsing frå styre og eigarar. Vi la Florø inn i strategien for 2019 og då vi blei kontakta av Itago AS blei det etter kort tid klart for partane at dette ekteskapet ville gi store synergiar. Eit så komplett team med erfarne tilsette gir ikkje berre ei sterk satsing i Florø, men styrker kompetansen i heile LocalHost. Ekstra moro er det å vere første Måløy-bedrift som satsar i nye Kinn kommune, seier CEO Sindre Kvalheim i LocalHost AS.

Perfekt konsept

–Når vi høyrde at LocalHost var i ferd med å etablere seg i Florø såg vi moglegheit til å få til eit tett samarbeid. Etter å ha brukt nokre dagar i miljøet i Måløy og på Nordfjordeid, skjønte vi at dette ville vere eit perfekt konsept å etablere i Florø. Vi så også at synergiane innan kompetanse, drift og økonomi ville vere store for begge partar. Vi er stolte over å vere den aktøren som får LocalHost til å investere så tungt i Florø, seier dagleg leiar Nils Magnus Eliassen i Itago AS.

Styrkjer banda

–Det gleder meg stort at LocalHost etablerer kontor i Florø og ekstra kjekt er det at på første virkedag i Kinn kommune så er det eit Måløy-selskap som startar i Florø. Dette styrkjer banda mellom kystbyane og er eit synleg prov på at næringslivet byggjer Kinn, seier ordfører i Kinn, Ola Teigen.

–LocalHost er kjent for å vere ei offensiv bedrift som har skapt store ringverknader i Måløy som Videonor og Lefdal gruve, at eit slikt miljø byggjer seg opp i Florø trur eg styrkjer bedrifta, men det er også eit stort løft for it-miljøet i Florø. Dette er attraktive og spennande arbeidsplassar som vil vere eit godt tilskot for arbeidssøkande i regionen. Frå kommunen si side heier vi fram slike etableringar og vi vil sjølvsagt legge til rette for at vi samstundes ytterlegare styrkjer kommunikasjonsårene langt kysten. seier Teigen, nyvald ordfører i Kinn kommune.