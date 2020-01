Ny kommune - nye utfordringar

Nyhende

Dei store helgene ligg no bak oss. Vi har feira den kristne høgtida, og den mindre kristne nyttårshøgtida. Kongen og Statsministeren har halde sine talar til det norske folk. Gledeleg er det at nyttårsfeiringa har vore svært så roleg utan at ordensmakta har måtte gripe inn. Det betyr truleg at vi alle har lagt oss Kongen sine ord på nyttårsaftan, om at vi må hugse på å vere gode mot kvarandre, og tenkje meir på kva vi kan gjere for våre nærmaste, familie og vener, enn kva dei kan gjere for oss. Kloke ord frå ein klok Konge.

Eid er historie og nye Stad kommune er blitt vår nye heimkommune. Alle som har jobba med å slå saman dei to kommunane, som det kanskje ikkje var så naturleg at skulle bli ein kommune, fortener ros for jobben som til denne tid er gjort. Sjølv om mykje godt arbeid er gjort, så er det ein god del som står att. Gjennom sine budsjettvedtak har politikarane gitt administrasjonen i den nye kommunen tid til å tilpasse drifta til den økonomiske situasjonen. Det er nok ein tankekross for mange at før kommunereformarbeidet starta, så vart det sagt frå regjeringshald at den økonomiske situasjonen for kommunane skulle bli betre. Utan å vere negativ så kan v i vel seie at det ikkje nødvendigvis er tilfelle. For fleire av kommunane som har valt å slå seg saman, er det ikkje akkurat større økonomisk handlingsrom som har prega nyhendebiletet. Tida vil vise om den tida ein treng for å tilpassa ting vil føre til meir kommunal velstand.

Når det er sagt så er det viktig å peike på at det er gjort mykje godt administrativt og politisk handverk for at den kommunen vi no blir saman om kan bli ein framgangsrik og god kommune og bu og leve i. Utfordringa framover blir å rydde opp i etterslepet på vedlikehald. Sjølv om ikkje budsjetta speglar denne situasjonen, så er det ei stor utfordring. Då stor det berre att å ønskje alle eit retteleg godt og framgangsrikt nytt år.