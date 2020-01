Bryggja var handelsstad med fire butikkar i sentrum

Nyhende

Det er inga overdriving å slå fast at handelen gjekk livleg på Bryggja i tiåra etter krigen. I tillegg til bygdene i noverande Bryggja skulekrins, handla folk i Lefdal, Almenning og folk frå Oteren og Elde på Bryggja. Laurdag var den store handledagen med mykje folk samla. Langt tilbake i tid var til og med folk i Hyen pålagde å handle på Bryggja.

Handelsstaden Bryggen

Bryggja har lange tradisjonar som handelsstad, men heilt fram til langt ut på 1800-talet skjedde handelen på «Gamlebryggja» der det var god landingsstad og trygg hamn i livd av øyane og holmane utanfor. Her hadde det frå gamal tid vore stor ferdsel nordover til Vanylven over Maurstadeidet og til Selje gjennom Rimstaddalen over Berstadeidet.

Stortingsmann Erik Olsen Nord frå Eid er den mest kjende eigaren av handelsstaden. Han kjøpte Bryggen i 1819, og var eigar til 1845. Finansieringa skjedde ved at han fekk låne 400 spd. av kongen Karl Johan. Seinare vart denne summen nytta som eit grunnfond for ein sparebank i Nordfjord.

Brannar og flytting

Det var Elstrand-familien som kjøpte handelsstaden i 1845 og dreiv godt i mange år. Der var både postopneri og dampbåtstoppestad, og opninga av vegen over Maurstadeidet i 1860-åra auka ferdsla og trafikken.

Men så byrja nedturen: Stoppestaden for Fylkesbåtane vart flytt innover til Hessevika. To brannar var øydeleggjande for den gamle handelsstaden. Hovudbygningen brann i 1898, og i 1910 brann det nyoppbygde huset og. Elstrandfamilien gav då opp, selde staden og flytte til Ytre Nore. Husa på gamle Bryggen blei bygde opp att, og blei etter krigen og fram til 1958 nytta som gamleheim.

Dagfinn Hessevik fortel at farfaren, Reiel Hessevik (d. 1926) dreiv butikk, telefonstasjon og kai med skipsekspedisjon på garden sin, br.nr. 4 i Hessevika. Huset der butikken var står framleis, men kai og sjøbud er borte.

Jonas Brobakke var butikkbetjent hos Reiel Hessevik, og starta sjølv landhandel i sentrum på Bryggja i 1905. Blant bygdefolk er butikken kalla Gamlebutikken, og heldt det gåande til siste halvdelen av 1930-talet. Han bygde og ny kai, Jonaskaia, og dreiv ekspedisjon av Fylkesbåtane. Jonaskaia er i bruk den dag i dag. Det blei mellom anna skipa ut olivin frå Lefdal Gruve der i fleire år.

Sverre Nore opplyser at faren, Knut Nore, hadde landhandel på garden sin på Norane. Hilmar Heggheim frå Dale hadde handelsskule og stod for drifta. Dei harde 30-åra gjorde at folk fekk betalingsvanskar, og butikken gjekk konkurs ut på trettitalet.

Johan Lothe

Johan Lothe (1908-2007) frå Hestenesøyra var tilsett som butikkbetjent hos Jonas Brobakke, og tok over handelen i 1930. I 1938 flytte Lothe inn i nytt eige forretningsbygg i Hessevik, der han dreiv handel til han la ned i 1985. Han vart gift med Emma Gjørven (1909-1991) frå Bryggja. Saman dreiv dei butikken, men hadde og i periodar fleire tilsette. I boka HUSA VÅRE (Selja forlag 2019) er butikkbygget til Lothe omtalt som typisk for si tid. Slike hus vert ofte kalla «byggmeisterfunkis» eller «skjørt og bluse-hus». Ulf Gjørven opplyser at det truleg var Andreas E. Sølvberg i Stryn som teikna og var byggmeister for huset, og han må ha hatt kunnskap om funkisstilen. Sølvberg starta eige firma i 1920-åra, som i dag er XL-Bygg Sølvberg.

Johan Lothe hadde handelsutdanning frå Treiders Handelsskole i Oslo, og hadde butikkjobb i Bergen før han kom til Bryggja. I tilknyting til landhandelen fekk han bygt djupvasskai for større båtar, der det blei tatt på land både fôrmjøl og gjødsel. Det blei og bygt ei større sjøbud.

Lothe var dessutan kommisjonær for Pengelotteriet og Bergens Tidende. Han bygde ekspedisjonslager for godstrafikken med bil til Bryggja, og hadde billettsal for bussane. Ved butikken var det i mange år ein viktig stoppeplass for både bussar og varelastebilar. Vareutvalet var som i dei andre butikkane på den tid. Dei første åra var der nesten alt ein trong til dagleg: sko og støvlar, grev og spadar og til og med kjoletøy.

Butikken gjennomgjekk to moderniseringar, og blei etter kvart ein sjølvbetjent kolonialbutikk. Kundane kom for det meste frå områda vest i krinsen, men elles handla folk der dei fann det mest praktisk. Lothe tok og imot smør og egg frå gardbrukarane.

Etter at Johan Lothe la ned i 1985, heldt Laila og Atle Myklebust fram drifta i same lokala under namnet Johan Lothes Eftf. Dei bygde 10 år seinare eige forretningsbygg like vest for Lothe-bygget, der det stod ein bussgarasje/godsekspedisjon. Butikken var nokre år knytt til Tilbudsringen, deretter Vikingkjeden. Dei siste åra fram til dei la ned butikken i 2001, dreiv dei utan kjedetilknyting. I lokala dreiv Olav Gjesdal deretter sal og reparasjon av motorsager og andre maskinar i ni år.

Aalen-familien

Erikka og Alv Aalen flytte frå Eikefjorden til Bryggja i 1926, og tok over ein landhandel etter Arthur Sjølset, som igjen hadde teke over etter Maurstad og Rimstad Handelslag som hadde drive butikk sidan 1890-åra. Sjølset var frå Nordmøre, men kona var frå Hole i Rimstaddalen. Jens og Anna Aasen hadde etablert seg på Bryggja i 1924. Anna Aasen og Erikka Aalen var systrer.

Aasen åtte sjøbuda der Alv og Erikka tok over landhandelen. Den gamle sjøbuda var butikk til 1936, då nybygget, som seinare husa sparebanken stod klar, og var butikk til rundt 1960. I perioden fram til 1960 fungerte sjøbuda som lager. Det var og fryseri i bygget der bygdefolket leigde fryseboksar for bær, fisk kjøt mm. Dette var i drift til utleige til utpå 70-talet då folk flest skaffa seg frysarar heime.

Seint på 50-talet tok son til Erikka (Rikka) og Alv, Oddmund, over butikken, og reiste eit nybygg, som skulle romme butikkdrift frå 1960 til 2015. I 1980 blei dette bygget påbygd.

I ein periode fram til slutten av 70-talet blei det og selt bensin (Esso) frå butikken. Aalen hadde planane for utviding av bensinstasjonen klare, men då RV 15, som hadde gått gjennom sentrum, fekk ny trase utanom sentrum, blei dette skrinlagt.

Noverande eigarar

Son til Marit og Oddmund Aalen, Arve, tok over butikkdrifta i 1998. Drifta blei lagt om frå assortert butikk med gåver, jernvare, garn m.m. til rein daglegvarebutikk. Dei har vore kommisjonær for Norsk Tipping sidan 1948, året då selskapet blei stifta. I 1998 blei posten på Bryggja lagt ned, og det blei post i butikk hos Aalen i staden. Line (syster til Arve) gjekk eit par-tre år seinare inn i drifta. Butikken som i dag er med i Bunnpris, var tidlegare med i K-kjøpmann/K-kjeda, deretter Vår Butikk, Service-mat, Sparmat, ICA Sparmat og ICA Nær.

Brørne Hagen, John, Leif og Kåre hadde bygd og drive bensinstasjon m/daglegvarer, verkstad og redningsbil ved RV15 på Norane. Dei dreiv dessutan drosje og doktorskyss. Etter at dei gjekk bort, dreiv Eva Hagen og Monica Hagen Totland bensinstasjonen, butikken og drosja vidare i fleire år.

Line og Arve Aalen kjøpte eigedomen saman med Bunnpris Møre, og flytte Bunnpris i 2015 frå sentrum av Bryggja til Norane. Måløy Havneservice tok over drivstoffsalet, og driv dette som automatstasjon. Line og Arve hadde i fleire år hatt ønske om nybygg ved riksvegen på Norane, og då Hagen-familien bestemte seg for å selje, greip dei muligheita og fekk saman med Bunnpris Møre utvikla bensinstasjonen/eigedomen til ny daglegvarebutikk.

Kvar generasjon i Aalen-familien, Alv, Oddmund og Line/Arve, har bygd ny butikk ettersom behovet for nyare og meir tidsriktige lokale har meldt seg. Det nærmar seg 100 års butikkdrift for familien Aalen på Bryggja.

Bakarmeister Tunold

Bernhard Tunold frå Selje starta bakeri på Bryggja på Åseneigedomen i 1924. Seinare bygde han eige bakeri på «Strandaplassen» i Hessevika. På tidleg femtital fekk han med seg sønene Ottar og Morten Dag Tunold, fram til flyttinga til sentrum av Bryggja. Bakeriet dreiv dessutan noko sal av daglegvarer. Spesialitetane i det første bakeriet var halvfint brød, Wittenberger, kavring og vasskringle bakt på vedafyrt steinomn. Det gamle bakeriet er i dag bygd om til bustadhus, men bakaromnen står igjen i kjellaren som ein del av dette huset.

Nybygg i sentrum

Brørne Tunold flytta verksemda si til sentrum av Bryggja i 1960, til nybygg ved sida av coop-butikken. Då bakeriet blei flytta, blei det i tillegg til nytt bakeri også bygd daglegvarebutikk. Dette for å kunne selje eigne bakarvarer i eigen butikk, og for å få fleire bein å stå på etter ei stor investering i nytt bygg. Bakeriet blei i hovudsak drive av Ottar og Morten Dag Tunold. Kona til Morten Dag, Alfhild, brukte mest tid på butikken. Varelageret blei seinare selt til Coop (1983) for å satse berre på bakeriverksemd, etter at sonen til Morten Dag og Alfhild, Leif Petter, hadde valt å bli bakar i 1977.

Utvida vareutval

Vareutvalet blei utvida med mellom anna kakebotnar og Svissrull, og meir småvarer som bollar og wienerbrød.

I 1986 etablerte Leif Petter Tunold nytt bakeri på Nordfjordeid for å levere berre til daglegvaremarknaden, noko som kravde meir plass og meir sentral plassering. Dette bakeriet blei etter kvart det største bakeriet mellom Bergen og Trondheim.

Morten Dag Tunold heldt fram med å drive bakeriet på Bryggja fram til 2007, og han leverte handverksspesialitetar til eige bakeriutsal i Måløy, som kona Alfhild hadde starta, og delvis spesialitetar til Leif Petter sitt bakeri på Nordfjordeid. Bygget med det gamle bakeriet på Bryggja blei i 2007 overteke av Turid og Agnar Fagerli.

Bakeriet på Nordfjordeid blei i 2000 selt til Bakehuset Norge. Noverande eigar er NorgesGruppen AS.

Ny butikk – Bryggja Samyrkelag

I 1947 blei det etablert ein tredje butikk på Bryggja: Samyrkelaget, i daglegtalen Kopen. Elias Nore, som nokre år hadde vore tilsett på butikken til Jonas Brobakke, blei den fyrste styraren. Han hadde handelsutdanning og hadde og jobba i butikk i Naustdal. Han var styrar på samyrkelaget til våren 1958. Deretter var Ingolf Øien frå Stårheim styrar i 14 år.

Astrid Nyborg Hovden frå Berle er den som har arbeidd absolutt lengst på Kopen. Som 17-åring flytte ho til Bryggja og blei «butikkdame» i 1957, og i alt i 37 år stod ho i jobben til ho gjekk av med pensjon i 2006, då butikken blei nedlagd. Ho fortel at det var ei tyskarbrakke frå Berle, og ein del av ei sjøbud som blei sett opp i sentrum av Bryggja ovanfor dampskipskaia, som blei den nye butikken. Det kunne bli tunge tak for dei tilsette for lageret var i andre etasje, og 50-kilos mjølsekkar og andre varer måtte heisast og berast opp og ned. –Men det var ei kjekk tid, slår ho fast.

Gode tider

Bryggja Samyrkelag gjekk godt i fleire tiår. Dei selde ikkje berre matvarer, men og klede og sko, reiskap, fôrmjøl, gjødsel og elles alt folk trong i det daglege. Julegåvene kunne ein og kjøpe på samyrkelaget.

Dei fyrste åra skjedde all ekspedering over disk og varene blei vegne og målte opp. Kaffien måtte malast på kaffikverner i heimane. Sirup blei tappa frå store tynner i spann som kundane hadde med seg, og spekesild blei vege opp frå tynner. Butikken tok og imot hagebær og egg frå kundane.

Kopen på Bryggja dreiv og frå 1970 ei avdeling i Kjølsdalen, i lokala der John Magnus Sundal tidlegare hadde drive butikk. Den blei lagt ned etter få år (1975/76).

Alt på femtitalet blei det lagt planar for nybygg, og i 1963 blei gamlebutikken flytt fram nærare bygdevegen, for å gje plass til nybygget som blei teke i bruk i 1964. I heile byggeperioden var handelen i full gang i gamlebutikken som seinare blei riven. I nyebutikken vart det slutt på ekspedering over disk. No var det sjølvbetening som gjaldt.

I 1983 la Tunold ned sin kolonialbutikk som låg ved sida av Kopen, og dei overtok varelageret og leigde lagerplass i Tunold-bygget. Bryggja Samyrkelag hadde alt i 1978 blitt lagt under Eids Handelslag.

Tyngre tider

Etter tusenårsskiftet blei det stadig tyngre for butikken å drive rekningssvarande. Mykje på grunn av handelslekkasjen. Det vart gjerne til at folk handla meir og meir i Måløy og Nordfjordeid, som hadde større og meir fancy butikkar og gjerne lågare prisar. Butikken var no ein del av konseptet Coop Marked og styret i Coop Nord-Sunn vurderte det slik at naudsynte investeringar ikkje ville løne seg. Difor gjorde dei vedtak om nedlegging på eit møte i november 2006.

Trist dag for kundar og tilsette

Astrid Nyborg Hovden var på jobb laurdag 30. desember 2006 klokka 15.00, då Kopen på Bryggja stengde for godt, etter å ha tent kundane og bygda godt i knapt 60 år.

– Det var fortredeleg og slett ikkje kjekt, minnest ho. På dette tidspunktet hadde butikken tre tilsette. Kundane uttrykte frustrasjon og sinne over Coop, og meinte at butikken med ein annan prispolitikk kunne vore berga. Mange tykte om ideane forbrukarsamvirket var tufta på, og meinte at styret tenkte for mykje sentralisering og stordrift.

Etter at det i fleire tiår hadde vore fire butikkar på Bryggja, var det no berre ein att: Bunnpris. Om nokre år skulle den og flytte vekk frå det gamle sentrum på Bryggja. Der var det tidlegare både post, bank, lækjarkontor og anløp av både lokalrute og nattrute til Bergen.

Men Bakerie AS frå 2007 held det framleis gåande, drive av Turid og Agnar Fagerlid.

Kjelder:Alkunne.no, om Kopen: Astrid Nyborg Hovden, om Tunold: Leif Petter Tunold, om Lothe: Ulf Gjørven, om Aalen: Arve Aalen