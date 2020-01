Fryktar nettet blir borte i lang tid

Nyhende

Over tid skal det gamle systemet med fasttelefon koplast vekk. Det vil også påverke tilgang på internett gjennom Telenor sitt system. Framtida er internett gjennom fiber, men på Lote og i Hennebygda er ikkje fibernett på plass. No har folket på Lote blitt varsla om at sentralen for fasttelefon skal koplast ned, og dei eksisterande koparleidningane skal setjast ut av drift. Denne sentralen skal stengast av i desse dagar.

Må vente på fiber

Det er løyvt midlar til fiberutbygging på Lote, og dette vil Vestland fylke lyse ut på anbod i februar. Dermed kan det ta lang tid før fibernettet er på plass. I mellomtida må folket i dei to bygdene kanskje klare seg utan internett, eller etablere mobilt breiband. Noko som kan bli lite funksjonelt, då mobildekninga er dårleg, ikkje minst i området ved Årskog. No fryktar dei unge for skulekvardagen.

Får ikkje levert oppgåver

Dei siste par åra har også det eksisterande nettet vore til tider dårleg.

–Det hender ganske ofte at vi ikkje får levert oppgåver til Eid ungdomsskule gjennom det nettbaserte systemet som skulen brukar. Då må vi rett og slett møte opp på skulen utan å ha gjort leksa vår, seier Ingeborg Årskog som er 15 år og går i 10. klasse på Eid ungdomsskule. Også dei andre ungdommane i bygda opplever frustrasjon over dårleg nettdekning i dag, og ei framtid som truleg blir endå verre.

Dårleg framgangsmåte

– Det som frustrerer oss mest er at Telenor vil fjerne den gamle løysinga før ny løysing med fiber kjem på plass. Naturleg ville vel ha vore å gjere ting i omvendt rekkjefølgje, seier Jakob Lotsberg som bur på Lotsberg der også tilgangen til internett har blitt meir varierande den siste tida.

–Det er vel kanskje manglande prioritering av vedlikehald av eksisterande system som har gjort at nettet ofte har vore ute av drift det siste året, trur Jakob som går første året på Eid vidaregåande skule, der han også er avhengig av internett for å få gjort leksa. Saman med dei andre ungdommane på Lote kjenner han seg lite prioritert av storsamfunnet når heilt naudsynte hjelpemiddel ikkje fungerer.





Mjølkeroboten treng også internett

For kontinuerleg tilsyn av mjølkeroboten er internett naudsynt. No kan også fjøsdrifta på Lote bli meir komplisert.

Bortfall av eksisterande internett vil også råke dei fire bøndene i Lote fellesfjøs. Dei har sitt system med mjølkerobot levert frå firmaet De Laval. Eit firma som brukar nettet for å registrere stoda til mjølkesystemet i fjøsen på Lote.

–Det er om noko skulle vere litt gale at nettet er viktig for oss, seier Jan Ove Lotsberg som er ein av medeigarane i samdrifta på Lote.

–Leverandøren De Laval kan kontrollere stoda og ofte finne feilen gjennom å kople seg inn på vårt system. Når denne tilgangen blir borte blir vedlikehald og tilsyn meir tungvint, seier Lotsberg. Samdriftsbøndene har fått tilbod om å etablere mobilbasert breiband. Men dette vil koste meir pengar både i investering og ikkje minst drift.

–Det er trasig når noko som fungerer blir borte, og vi ikkje blir tilgodesett med moderne system som gjev oss kontinuerleg trygg drift, seier Lotsberg. Dei andre i samdrifta er Arve Årskog, Heidi Isane og Leif Reksten. Til saman har dei 33 mjølkekyr i fellesfjøsen.





Ventar på svar frå Telenor

Eid kommune ventar på svar frå Telenor når det gjeld mobildekning og nedstenging av telesentralen på Lote.

For ei veke sidan skreiv Fjordabladet om at Eid kommune ved Hans Peter Eidseflot har skrive brev til Telenor, angåande nedstenging av telesentralen på Lote. Dette brevet blei sendt 12. desember. Eidseflot, som var einingsleiar kommunalteknikk, i tidlegare Eid kommune, vil ha svar på om det er forsvarleg å stenge av denne telesentralen no. Ikkje minst med tanke på at mobilt breiband truleg ikkje vil fungere hundre prosent i området.

–Med slike varierande mobile dekningstilhøve som det er på Lote kan det ikkje vere forsvarleg å tvinge abonnentane over på mobilt breiband no, påpeika mellom anna Eidseflot i brevet som blei sendt til Telenor. I brevet bad han Telenor om å utsette nedlegging av telesentralen på Lote, og at dei raskt måtte ta ei vurdering av dei målingane som er gjort med Ookla speedtest på Lote. Og vidare vurdere kva tiltak som kan gjerast for å betre dekningstilhøva i dei områda som tydleg har dårleg dekning.