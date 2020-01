Roleg nyttårsfeiring

Nyhende

–Det vi kan seie er at det var ein del rakettoppskyting utanfor dei tider det er lovleg å skyte opp rakettar. For politiet er det vanskeleg å få gjort noko med, om vi ikkje får direkte klager frå folk, eller at vi tek dei som ikkje greier å halde seg til regelverket blir tatt på fersk gjerning, seier overbetjent i politiet Roger Gundersen.