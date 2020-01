Første cruiseskip, nasjonaldag, og vikingskipssjøsetting

Vi gjer merksam på at sakene som blir presentert i denne kvalkaden har dato for når sakene vart presentert i avisa og ikkje nødvendigvis akkurat når dei skjedde.

Nyhende

2. april: Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) jublar over at kommunen er blant dei tre beste i Sogn og Fjordane og med ein 24.-plass samla sett blant dei kring 420 kommunane i landet. Stryn er på 11.-plass og Gloppen på 22.-plass i nasjonal samanheng. Eid er best i fylket på grunnskule og heilt oppe på ein 12.-plass nasjonalt.