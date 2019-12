Ordføraren som la grunnlaget for den moderne Eid kommune

Nyhende

John Myklebust (1861–1937) var ordførar i Eid frå 1898 til 1916, samt ei kort tid seinare. Den lengstsitjande ordføraren i Eid gjennom historia var ein uvanleg initiativrik mann. I 1891 fekk han skipa Eid middelsskule, som seinare fekk namnet Eid realskule. Her var han sjølv styrar fram til 1918. Han fekk bygd kombinert kommunehus og skulehus for Fjordane fylkesskule i 1900, og var ein sentral aktør til at Eids gymnas vart etablert i 1922.