Med blanke ark....

Nyhende

På terskelen til eit nytt år er kjekt å sjå tilbake, og litt framover. Dagen i dag er den siste dagen i 2019, eit år som lokalt har vore prega av enorm aktivitet. I løpet av året har Eid fått fleire bein å stå på. Nordfjordeid er blitt cruisehamn. I år var det kring 40.000 cruisepassasjerar som var innom oss. At eit slik tal turistar er viktig for ein liten tettstad som Nordfjordeid, seier seg sjølv. I slutten av april og byrjinga av mai tok lokalsamfunnet eit steg tilbake i tid. For første gong på fleirfaldige hundreår vart det sjøsett vikingskip på Nordfjordeid. Nokre dagar seinare vart vikingsenteret Sagastad opna. Endå ein viktig tilvekst i ei etter kvart veksande turistnæring. På slutten av året blei to nye handelsområde opna. Det eine i Lunden, det andre på Myklebust/Stokkenes.

I september gjekk folket til valurnene for å velje sine ombodskvinner og menn. Det var eit spennande val, der Venstre nok ein gong gjorde eit eksepsjonelt godt val. Mykje av æra for valresultatet kan nok tilskrivast Årets Kommuneprofil Alfred Bjørlo. No valet er over og budsjetta for nye Stad kommune er vedtekne, og vi er straks tilbake i kvardagen. Korleis den blir må vi berre vente og sjå. Det vi kan seie er at arka ikkje er ubrukte og uskrivne, der ligg mange og store utfordringar i desse arka.

Statistisk er desember og januar dei to månadene i året der det brenn mest i Noreg. Det har vi også merka i desember 2019, og difor er det viktig å minne kvarandre på at enkelte ting er meir farlege ann andre. På den siste kvelden i året er det tradisjon å farge himmelen i alle regnbogens fargar med rakettar. Fint å sjå på og kjekt for ungane. Vi har ikkje tenkt å moralisere over at denne festen kostar mange millionar kroner. Det vi skal tenkje på er at mange dyr har det vondt på det som for oss er den største festkvelden i året. Skarpt lys og høge smell er ikkje bra verken for hundar, kattar, fuglar og andre dyr. Då står det berre att å ønskje dokke alle eit retteleg Godt Nytt År!