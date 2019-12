Iben blei døypt i Heggjabygda på julafta

Nyhende

Den som stod for døypinga var prostiprest i Nordfjord, Knut Gjengedal. Han opplyste at det var første gongen han døypte eit barn på sjølvaste julafta. Faktisk så er dette så sjeldan at presten måtte ringe til prosten for å spørje om dette var mulig. Men slik vart det altså. Så julafta 2019 blei vesle Iben døypt til fullsett kyrkje i Heggjabygda.