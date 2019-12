Den kommunale våpensmia før og no

Nyhende

– Våpenskjold, slik vi definerer dei, oppstod i riddartida på midten av 1100-talet. I Noreg blei byvåpen først vanleg på 1800-talet og norske landkommunar fekk ikkje eigne våpen før i etterkrigstida, fortel heraldikar Tom Sverre Vadholm.

Han har komponert kommunevåpenet til Nittedal kommune og har tidlegare vore leiar i Norsk Heraldisk Forening.

– Det har aldri vore reglar om at eit kommunevåpen skal godkjennast av staten. Men tidlegare var reglane slik at om ein kommune ville ha kommuneflagg, så måtte våpenet ha same innhald som flagget. Då måtte både flagg og våpen godkjennast av Kongen i statsråd, fortel Vadholm.

Riksarkivet smidde våpena

Det var lov om flagging på kommunale bygningar frå 1933 som gjorde at kommunar som ønskte kommuneflagg, fram til 15. desember 2017 òg måtte få kommunevåpenet sitt godkjent av staten. Kommunaldepartementet nytta Riksarkivet som rådgivar og følgde alltid tilrådinga frå dei.

– Riksarkivet praktiserte strenge særnorske reglar. Det kunne berre vere eit symbol i kvart våpen, men det kunne avbildast fleire gonger, seier heraldikar Vadholm.

Han peikar òg på at eit skjold, etter dei særnorske reglane frå Riksarkivet, berre kunne ha to såkalla tinkturar, som er ei fellesnemning på farge, metall og pelsverk.

– Det er fem fargar å velje mellom: Raud, blå, svart, grøn og purpur. Det er to metall: Gull og sølv og to pelsverk: Hermelin og gråverk.

Om ein kommune ikkje ønskte å ha kommuneflagg, var det heller ikkje krav om å få kommunevåpenet godkjent. Det er difor nokre norske kommunevåpen, som ikkje er offentleg godkjente.

– Spesielt er det ein del våpen på Vestlandet som ikkje har vore formelt godkjente. Nokre våpen bryt heilt med reglane Riksarkivet praktiserte. Det gjeld ikkje minst byvåpen som kan vere svært gamle, nokre har berre fargelagt våpenet med det opphavlege byseglet, fortel Vadholm.

Frå desember 2017 blei lov om flagging på kommunale bygningar endra. Det betyr at kommunevåpen og kommuneflagg ikkje lenger skal godkjennast av Kongen i statsråd, men av kvart enkelt kommunestyre.

Våpenet er symbolet på kommunen

– Kommunevåpen er eit symbol. Akkurat som ei bedrift vil ein kommune ha eit symbol som viser at dette er oss, seier Vadholm og legg til:

– At symbolet for kommunen skal vere eit våpenskjold er heilt klart knytt til ein gammal europeisk tradisjon. Då våpenskjolda første gong oppstod i riddartida, tok det svært kort tid før det hadde spreidd seg utover heile den kristne verda.

Vadholm trur folk bryr seg meir om kommunevåpena enn dei trur.

– Kommunevåpen er ikkje noko ein går og tenkjer på til dagleg, men om ein kommune til dømes skal byte våpen, ser vi at folk engasjerer seg. Det har med lokalpatriotisme å gjere, konstaterer Vadholm.

Våpen-samanslåing

I samband med kommunereforma har 422 norske kommunar blitt til 356. I samband med reforma har òg ei rekke nye kommunevåpen kome til i våpenfloraen.

Ifølgje Vadholm har opphevinga av lova om kommuneflagg ført til at fleire nye kommunar har vore meir frie når dei skal velje nytt våpen.

– Det er klart det kan dukke opp mykje rart når kommunane har hatt konkurransar der barn har blitt bedne om å teikne forslag, seier han.

Ein av kommunane som har fått heilt nytt våpen er Stad kommune, samansett av tidlegare Eid og Selje, i Sogn og Fjordane. Det nye våpenet har eit motiv samansett av St. Sunniva frå det gamle våpenet til Selje og fjordhesten frå det gamle våpenet til Eid.

– Vi vil takke alle som har engasjert seg på vegen fram mot å velje kommunevåpen for nye Stad kommune, og er glade for at vi no har valt eit flott, samlande motiv som har brei oppslutnad blant folk flest. Med dette tek vi med oss viktige historiske tradisjonar inn i den nye kommunen og knyter fortid og framtid saman, sa ordføraren i Selje, Stein Robert Osdal, og ordføraren i Eid, Alfred Bjørlo, like etter at det nye våpenet blei vedteke våren 2019.

Våpenet var òg ein av finalistane då TV 2 kåra Noregs finaste kommunevåpen i ei uoffisiell kåring i 2019. Det var det det runde våpenskjoldet til Bergen kommune som gjekk av med sigeren i kåringa.

Nye Stavanger, som er samansett av Stavanger, Rennesøy og Finnøy, har i staden for å velje nytt våpen valt å gå for Stavanger sitt gamle, etter at Vadholm hadde eit foredrag der om historia til våpenet.

– Stavanger har eit svært gammalt våpen med ei rik historie. Originalt var våpenet eit stiftsvåpen (bispedømmevåpen). Då var Kristus og fem helgenar avbilda på våpenet. Vintreet, som er avbilda i dag, symboliserer Kristus og dei tre kvistane viser tilbake til dei fem helgenane. Sjølv om to av dei har gått tapt i våpenet dei nyttar no, avsluttar Vadholm. (NPK)