Raudt og gult varsel for skredfare

Nyhende

Det har kome mykje nedbør dei siste 24 timane fleire stadar i Sogn og Fjordane. Det er venta at det skal kome meir nedbør også måndag. Når det gjeld Eid er det stor fare og raudt varsel for snøskred. Ifølgje Yr og Varsom.no er snøskredvarselet grunna våt snø (flakskred), svakt lag og fokksnø. Det er venta at skred kan lausne av seg sjølv, spesielt der nedbøren kjem som regn på snødekket. I tillegg kan skred i vedvarande svake lag skje grunna auka vassmetting og pålagring. Snøskreda kan bli store og nå heilt ned til skredutsette vegar og busetnad. Dette raude varselet gjeld for heile Indre Fjordane.

I tillegg til raudt varsel for snøskred, er det også oransje varsel for jord-, sørpe – og flomskredfare. Det same gjeld for Harpefossen skisenter. Sørpeskred kan utløysast i relativt slake hellingar der vatn vert samla opp. Skreda kan også utvikle seg til flaumskred. Flaumskred har ofte lang rekkevidd og ifølgje Yr kan desse gå ned i dalbotn trass i at det skredet vart utløyst i høgt terreng.

Raudt nivå er det høgste varslingsnivået, og oransje nivå er det nest høgste varslingsnivået, og ifølgje Varsom.no er det ein alvorleg situasjon som sjeldan er. Det vert difor oppmoda om å halde seg vekke frå elvar og bekkar med stor vassføring og ferdsel i skredterreng. Ifølgje Varsom.no bør ein unngå terreng som er brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred.

OPPDATERING:

NVE har justert varselet om jord-, sørpe – og flomskredfare frå oransje nivå til gult nivå på Vestlandet. Det er framleis venta ein del regn og snøsmelting, og NVE melde at dei følgjer med på situasjonen. Faren for skred er framleis ikkje over.

Hendingar

Fylkesveg 5730 mellom Hyen og Austredalen i Gloppen skal vere stengt grunna eit sørpeskred som gjekk søndag kveld. Verken folk eller materiell skal vere tatt, ifølgje Vest Politidistrikt.

Observasjonar frå NVE sine målestasjonar viser at vassføringa er fallande i fleire vassdrag. Søndag kveld vart det målt flaumvassføring på gult nivå i fleire vassdrag blant anna i Solheimsvatnet, OImmedalsvatnet og Naustsundvatn og Sogn og Fjordane.

Fleire vegar er midlertidig stengt i Sogn og Fjordane grunna vêret og den store skredfaren fleire stadar. Fleire av desse vart opna igjen måndag morgon melde Varsom.no.

Fv 5744 Navelsaker, strekning Fossebakken – Navelsaker mellom Navelsaker og Heggja.

Fv 5829 Otterdal, på strekning Otterdal – Grodås.

Fv Flo, på strekning Storesunde – Flo

Fv 5723 Lodalen, på strekninga Bødal – Loen

Fv 5754 Oldedalen, på strekninga Briksdal – Olden

Fv 609 Hundsåna, på strekninga Askvoll – Førde

Dei komande dagane

Ifølgje Yr er det venta nedbør i form av regn også måndag, med opp mot 40 mm lokalt rundt om i Sogn og Fjordane. Det er venta nedbør også dei komande dagane.

Mellom måndag og tysdag skal det bli gradvis kaldare, og det er difor venta snø over 700 meter over havet. Temperaturen skal stige frå onsdag av, og kan kome til å ligge på rundt seks til åtte grader.