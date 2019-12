Dårleg respons frå Telenor

Nyhende

På eit møte i Eid i august, vart mellom anna nedlegging av telesentralen på Lote i januar 2020 omtalt. Telenor sa då at dei har vurdert dekningstilhøva som så gode på Lote, at det er uproblematisk for alle abonnentane her å gå over på mobilt breiband no før fysisk fiber vert bygd ut.