App reddar mat

Nyhende

Kundar ved Circle K Florø har redda 769 måltid gjennom dei siste to åra, noko som er mest i fylket. Deretter følgjer Circle K Eid med 396 redda måltid.

Berre i løpet av 2019 har innbyggjarane i Sogn og Fjordane redda 698 måltid ved fylkets Circle K-stasjonar. Dette har foregått via appen Too Good To Go.

– Samarbeidet vårt med Circle K Norge har verkeleg gjort matredding tilgjengeleg i heile vårt langstrakte land. Det er fantastisk at det går an å inspirere lokalmiljøet til å bidra i kampen mot matsvinn, både i bykjernane og i langt meir grisgrendte strøk. Det seier ein fornøgd Bendik Walderhaug, matreddar og salssjef i Too Good To Go i ei pressemelding.

I løpet av to år har kundar ved 120 Circle K Norge-stasjonar over heile landet redda over 100.000 matporsjonar frå å hamne i avfallet. Året 2019 har ein sett ein auke i matredding på 50 prosent.

I Norge blir det kasta mat tilsvarande kvar åttande handlepose. Årleg går om lag 385.000 tonn med mat i avfallet, med ein stipulert verdi på 22 milliardar kroner. Mobilappen Too Good To Go koplar saman butikkar, etestadar, kafear, bakeri og energistasjonar med rundt 950.000 matreddarar over heile landet.