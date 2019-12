Store nedbørsmengder og stor skredfare

Nyhende

NVE har sendt ut oransje farevarsel for jord-, flaum- og sørpeskred for Hordaland og Sogn og Fjordane, gjeldande frå i morgon (søndag) til måndag. Midtre og indre strok, som Eid er ein del av, er i følgje varselet venta å bli mest utsett.

Det er meldt 70-110 mm nedbør frå søndag fram til måndag morgon, som regn under 2000 moh. Stigande temperaturar og mykje vind vil i tillegg føre til stor snøsmelting.

Det vert tilrådd å følgje med på varsom.no.

NVE har òg meldt om fare for flaum på gult nivå for begge fylka, og som ein tidlegare har varsla om - fare for snøskred på raudt og oransje nivå for fleire av varslingsområda.

Fylkesmannen i Vestland oppmodar kommunane om å etablere kontakt med politiet lokalt, for å gjere felles vurderingar av moglege konsekvensar og utveksle kontaktinformasjon.