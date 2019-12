Støytrening kan betra nyttårskvelden for dyra våre

Nyhende

Nyttårsfeiringa kan bli brutal for mange dyr. Å gi hundar og andre kjæledyr lydtrening kan betre opplevinga deira på nyttårskvelden.

– Ved å eksponere hunden for fyrverkerilydar over tid – som ein eksempelvis finn på YouTube og i ulike appar – vil han forhåpentlegvis vere meir avslappa når det brakar laust på nyttårsaftan. Ver så mykje saman med hunden som mogleg og vis at du er trygg og roleg sjølv. Blir hunden redd, kan det vere fint å avleie med leikar eller godbitar, seier veterinær og produktsjef Martine Fossem Nygaard i If i ei pressemelding.

Også Norsk Fyrverkeriforening tilrår tilvenning. Dei tilrår at ein spelar opptak av fyrverkeri eller andre lydar for dyret over ein lang periode i førkant.

– Start med låg lydstyrke og skru volumet litt opp når hunden eller katten ikkje lenger viser teikn til stress eller uro, seier dyrepleiar Aga Zakoscielna ved NMBU i ei pressemelding frå fyrverkeriforeininga.

Andre tiltak som kan gjere kvelden betre for dyra våre er å vere saman med dei heile kvelden, halde dei rolege og skaffe høyrselsvern til dyret. (©NPK)

