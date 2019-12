«Ei fydla- og resultatet av den»

Nyhende

Den nye soknepresten i Strand, Samuel Leganger, var fødd i 1822 i Nordfjordeid. I nokre år hadde han vore prest i Hammerfest, 1856 - 1864. 2. juli 1864 blei Samuel Leganger utnemnd til sokneprest i Strand. Han var då 42 år. I 1853 hadde han gifta seg med Ottilie Martine Johanne Farup frå Svelvik. Dei hadde ni born, tri gutar og seks jenter. Det kan nemnast at Leganger hadde eksamen i lappisk (samisk) med tanke på prestekall i Finnmark. Nå blei det ikkje meir enn 8 år i Finnmark. I alle fall har han søkt kall sørpå, bort frå lange, strabasiøse vintrar og mørketid.

Flytting til det nye kallet gjekk vegen om Nordfjordeid, fødestaden hans. Her hadde Samuel Leganger familie, vener og kjente. Då var det naturleg at det blei ein stans i Eid, ja, eit opphald på den lange ferda frå Hammerfest til Strand.

På Eid hadde Leganger leigd ein mann som skulle vera med til Strand som hjelpesmann og som dreng den første tida på prestegarden oppe på Løbrekk. ”Tjenestekarl” var tittelen til drengen. Nye hus skulle byggjast på prestegarden. Det var sokneprest Leganger som fekk bygd husa som i dag står på prestegar-den.

I midten av september laga det seg til å bli rett vind. Men kvelden før dei skulle seila avgarde, fekk Leganger problem med hjelpesmannen sin. Hjelpesmannen hadde hamna på ”fydlå”, han hadde drukke seg frå sans og samling – og var ikkje i stand til å bli med.

Leganger spurde då Christen Bjørlo, oldefar min, om han kunne tenkja seg å bli med sørover og vera hjelpesmann på prestegarden. Christen Bjørlo, då 24 år gammal, svara ja på ”ståande fot”.

Dagen etter stemnde jakta utover fjorden med flyttelasset, prestefamilien Leganger og Christen Bjørlo. Lite ante vel Christen då han såg Nordfjordeid kverva bort i synsranda, at han ikkje skulle sjå heimstaden, foreldra og søskena att. Han vende aldri attende til Nordfjordeid, til Bjørlogrenda.

Midt mellom Eid (Nordfjordeid) og Hornindalsvatnet ligg Bjørlogardane. På ein husmannsplass til ein av Bjørlogardane var Christen og tvillingsøstera Synnøva fødd 20. september 1840. Foreldra var Peder Mikkelsen Hopland (1806-1877) og Martha Kristensdatter Djub (1805-1883). Peder var frå Hopland og Martha var frå Innvik. Som skikken var den gongen, tok dei gardsnamnet til den garden der dei busette seg som etternamn. Slik blei det etternamnet Bjørlo. Dei hadde åtte barn, eldste barnet var fødd i Innvik, alle dei andre på Bjørlo. Barna fødde på Bjørlo, blei og innskrivne i kyrkjeboka med etternamnet Bjørlo. Tvillingsøstera til Christen, Synnøva utvandra seinare til USA, men kom tilbake til Norge og slo seg ned på Hamar. Christen hadde nok brevkontakt med henne og foreldra, skulle eg tru.

Etter ei lang reis – kanskje opptil eit par veker – stemnde så jakta frå Nordfjord inn på Tauravågen den 29. september 1864. Det bar i land med folk, ferdagods, møbler og utstyr.

4. november 1864 heldt den nye soknepresten si ”tiltredelsepreken” i Strand kyrkje. Same året blei det og markert at Norge hadde vore 50 år i union med Sverige. Den nye soknepresten i Strand nemnde nok noko av dette i preika si.

Strand kyrkje var ”gammel og mett av dage” og det hadde vore arbeidd lenge om å få bygd ny kyrkje. Men ikkje før 4. november 1874, tre år etter at sokneprest Leganger var reist frå soknet, blei den nye kyrkja innvigd.

Christen Bjørlo arbeidde hos presten nokre år. 18. juni 1868, ektevigde sokneprest Leganger drengen sin, Christen Bjørlo, med Serina Pedersdatter Amdal. Brudgommen var då 28 år og brura 21 år. I 1870 slutta Christen som ”Tjenestekarl” hos presten. Han fekk arbeid som tømmermann på Tou Brug. Christen og familien fekk bustad i ein av Våningane, husa som Tou Brug hadde sett opp for arbeidarane ved Bruget og ”Møllå”. Seinare er Christen kalla ”Brugsarbeider”, ”Snedker” og ”Bryggeriarbeider”. Han var ein flink snekker og laga mellom anna møbler. Ein langbenk Christen hadde laga, stod i mange år kvitmalt i hagen til Magnus Bjørlo på Tau. Magnus var barnebarn av Christen.

I 1871 forlot sokneprest Leganger Strand. Han var då blitt utnemnd til prest i Sogndal. I 1881 blei han prest i Gran på Hadeland. Samuel Leganger døydde i 1897. Ein son til sokneprest Leganger, Hans Thiis Leganger (1876-1942) blei også prest. Han var sokneprest i Sund, i Ås og var dei siste åra i si prestegjerning, sokneprest i St.Petrus menighet i Oslo.

Christen og Serina Bjørlo fekk 9 barn. To av barna døydde under eitt år gamle. Ein son, Christen Serinius, døydde i 1896 21 år gammal av tæring (tuberkulose). Av dei barna som vaks opp, emigrerte fire til USA. Peder Martin (1871-1940) emigrerte i 1890. Han fekk seg farm i Clarissa, Minnesota. I 1893 emigrerte søst-rene Lisa Maria (1873-1930) og Kirstina Malene (1877-1962). Dei kom først til broren i Minnesota. Dei blei gifte med brørne John og Ludvig Golden og dei hamna også på farmar i Minnesota. I 1911 drog den yngste i søskenflokken, Severin, då 25 år gammal, over ”dammen”. Han begynte som dreng hos søstrene sine. Severin blei gift med Else Ravnås frå Fiskå i Strand. Dei fekk seg også farm i Minnesota. Severin døydde i 1959.

Men Bjørlo-namnet blei ikkje brukt i USA. Som etternamn blei nytta Christensson. Tre av døtrene til Peder Christensson hadde stillingar ved Hearst Castle i California. Hearst Castle var slottet som William Randolph Hearst, aviskongen og mangemilliardæren, bygde på Californiakysten i nærleiken av San Luis Obispo. Ei av døtrene til Peder, Emma, var ”selskapsdame” for filmskuespillerinna Marion Davis, elskarinna til Hearst.

Bare to av barna i barneflokken til Christen og Serina blei verande heime i Norge. Martha (1881-1962), gifta seg til gard på Madla. Ho var gift med Torstein Birkedal (1875-1936). Slik blei det bare ein son att på Tau, Peder, fødd i 1879. (Peder var farfar min). Han gifta seg 9. oktober 1898 i Fister kyrkje med Anna Serina Svendsdotter Øvrebø (1872-1967). Ho var nummer fire i ein søskenflokk på tolv. Foreldra hennar var Ola Svendsen Øvrebø (1840-1920) frå Sørskår og Malena Maria Pedersdatter (1843-1913) frå Hjelmelandsvågen.

Peder og Anna fekk 9 barn. Peder Bjørlo fekk i 1947 Norges Vels medalje i gull for å ha arbeidd 50 år i same bedrift – Tau Mølle. Peder Bjørlo døydde i 1974.

Christen Bjørlo som brakte Bjørlo-namnet til Strand, blei ingen gammal mann. Han døydde i 1900, bare 60 år gammal. Dødsårsak blei sagt å vera ”alvorlig Nyresygdom”. ”De´ va´ein jille mann,” sa Peder, farfar min, om far sin. ”Han leste i Bibelen og han leste alltid for maden. Han hadde og ein fine sangstemme.”

Serina, enka etter Christen, døydde i 1917, 71 år gammal. Då hadde ho budd i fleire år

på ”Hemsens Minde”. Hemsens Minde var eit hus som bestyrar Hemsen hadde testamentert til møllearbeidarane. I dag bur familien Haga der.

Bare 53 år gammal blei Serina enke. Det heiter at ho levde av ”oppsparte midler”. Det har nok ikkje vore så greit for henne. Yngste sonen, Severin, var bare 14 år gammal då faren døydde. Han budde heime hjå mora. Severin fekk seg arbeid på mølla og han hjalp nok mora. Som tidlegare nemnt, i 1911 emigrerte Severin til USA.

Om Serina blei det fortald at ho røykte pipe – såkalla krittpipe. Det skulle ingen vita, så når nokon banka på – sette Serina straks opp eit vindu for at ingen skulle merka røyken. Men det var fåfengt. Barnebarnet, Ruth (g. Holst) fortalde at dei merka godt røykelukta når dei besøkte farmora. Elles var det skikk at gutane til Peder og Anna skifta om å sova hos farmora. Ho likte ikkje å vera aleine. Tvillingdøtrene til Peder og Anna, Ruth og Gudrun, fekk gå på Tou Brug sin skule. Då var dei alltid innom og såg om farmora. Men dei fekk alltid ”kjeft” for at dei gjekk for fint kledde. Anna, mora, var sydame og ho ville nok gjerne at jentene skulle vera skikkeleg kledde. Anna sydde alle kleda til barna i familien.

Namnet Bjørlo som gardsnamn finn du bare ein stad i Norge og det er i Nordfjord i Eid kommune. Her – mellom Eid og Hornindalsvatnet - ligg Bjørlogardane. Alle som har dette etternamnet ættar så tilbake hit – kor enn dei bur i Norge. I slektsgreina vår finns ingen att i Nordfjord.

Sjølve namnet Bjørlo kjem av bjor, dvs. bever. Lo var frå gammalt av namnet på ei slette attmed vatn. Lo kan òg tyda der elvevatnet har danna ein større høl, som t.d. Loen i Tau-elva. Så namnet kan då tyda ”beversletta” eller ”beverhølen/beverloen”. I ei anna tolking av namnet heiter det at namnet kjem av bjørk – og slette (lo), altså bjørkesletta. Sjøl meiner eg første tolkinga er den rette.

I dag bur det mange etterkommarar med etternamnet Bjørlo på Tau og på Jørpeland. Det er då rart å vita at Bjørlonamnet kom til Strand på grunn av ei ”fydla” i det Herrens år 1864!

-----

Christen Bjørlo kom frå Bolstadbruket

Av Per Ole Lefdalsnes

Christen Bjørlo kom frå ein husmannsplass på Bolstadbruket, bruk nr. 8, på Bjørlo. Eigar av bruket i dag er Cecilie Bjørlo. Faren til Christen heitte Peder Mikkelsen Bjørlo f. 1806 på Hopland, og mora var Marthe Christensdatter Djub f. 1805. Paret hadde åtte barn, og Christen var nest eldst, f. 1840.

Peder Mikkelsen skreiv i 1835 under på denne festekontrakten med eigaren av Bolstadbruket, Anders Olsen Bjørlo:

Fæsteseddel:

Jeg underskrevne Anders Olsen Bjørloe, tilstaar at have stædet og fæstet, ligesom jeg herved stæder og fæster til agtbare Mand Peder Mikkelsen Hopland, følgende Engestykker, beliggende under min ejende Gaardebrug udi Gaarden Bjørloe i Eids Skibrede. Det Engstykke som jeg overlader til ham i min Tejg ved Brekken, den skal han have fra Bakken indtil Mærket. Da den omforenede Fæste er mig betalt, saa skal bemeldte Peder Mikkelsen Hopland, for sin og sin Hustrues Levetid, nyde og bruge bemeldte Engstykker, paa følgende Conditioner:

1. At han i aarlig Afgift svarer til mig 4 Ort for Aaret,-

2. At han foruden den ovenmeldte Tejg Høe, skal have 3 Læs Brændeveed hos mig for Aaret.

3. At de huse som opføres af ham på Pladsen ikke skal høre Grunden til, men ham som det har opkostet, og hans Arvinger.

4. At han svaret Gjetle for sine Nødskreature, imod at være frie for Smalegjetlen.

5. Overlades til ham frit Bejte for sine Kreature, iblandt mine egne, og de andre på Gaarden.

6. At han opfører sig, som en Pladsemand egner og anstaar, og ej fornærmer hverken mig eller mine Naboer.

Til Bekræftelse under min Haand, og 2de Vitterlighedsvidners

Underskrift.

Bjørloe, den 8de Oktober 1835

Anders Bjørloe

Niels Monssen Bjørlo

Marthinus Monssen Bjørlo

Frå Pantebok for Nordfjord 1834-38. Transkribert av Tor Kvien.





Den nye eigaren, Peder Mikkelsen Hopland tok seinare etternamnet Bjørlo etter garden han flytta til, slik skikken var.