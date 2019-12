Suksess for skulemusikal

Nyhende

Lærar May Britt Aam fortel at skulen starta med julemusikal for første gong i 2016. Dette er eit tverrfagleg prosjekt som heile mellomtrinnet går saman om, med musikklærarane som ansvarlege.

Musikalen handlar om ein liten nisse, som under leik med syskena sine ute i skogen, dett og slår seg såpass i hovudet at han misser hugsen. Han får hjelp av heksa Agnes Agate, som gjev han evna til å prate med alle dyr og tre ute i skogen. Han får prøve seg heime hos både troll og menneske, og på julekvelden treff han igjen heile nissefamilien sin, til stor glede for alle saman.

Musikalen varte rundt ein time. Hovudrollene Nisse og Agnes Agate har mykje tekst å lære, i tillegg alle songane som og måtte lærast. Dei flinke aktørane har øvd heilt sidan haustferien.

Heile bygda var inviterte til framsyninga, og folk møtte talrikt fram. Etter framsyninga var det premierefest med mat og drikke som foreldra hadde laga til. Folk hadde det triveleg både under framsyninga, og på festen etterpå. Eit ev. overskot vil gå til felles gode for elevane, til dømes oppgradering av uteområdet ved skulen.