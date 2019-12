Er igjen innstilt som nr 1

Nyhende

Dette kom fram på eit ekstraordinært formannskapsmøte torsdag der berre ei sak stod på sakskartet; Orientering frå rådmannen om ombygginga i Fossevegen.

– Det som er viktig for oss no er å kome oss vidare, ikkje å ri prinsipp, poengterte rådmann Åslaug Krogsæter.

Har gjort ny tildeling

–HS Bygg er ute, og vi har gjort ei ny evaluering og ny tildeling med endra rekkjefølgje der Stårheim Bygg er innstilt på førsteplass, Opal Entreprenør på andre og Markhus på tredje. Dette er sendt ut, med karensfrist 2. januar, opplyste prosjektleiar Torfinn Myklebust.

Endringane inneber at Stårheim Bygg og Opal har bytta plass på prioriteringsrekkjefølgja. – Det er fleire punkt som ein har vurdert, opplyste Myklebust.

Møtet vart deretter lukka, for at politikarane skulle kunne diskutere utan pressa til stades.

Har vore vurdert i to rettsinstansar

Etter lagmannsretten sin kjennelse nyleg har kommunen valt å avvise HS Bygg sitt tilbod på grunn av manglande dokumentasjon av kvalifikasjonar, sidan både tingretten og lagmannsretten fann at denne tilbydaren ikkje skulle reknast som kvalifisert. Saka som no er avgjort gjeld mellombels stans, noko Stårheim bygg fekk medhald i.

Om kommunen har gjort feil

Av brevet som kommunen har sendt ut til dei tre resterande tilbydarane går det fram at Stårheim Bygg AS har stemna kommunen for tingretten for å få avklart rettsleg, om kommunen har gjort feil ved vurdering av kvalifikasjonskriteria, og ved evaluering av tildelingskriteria. Klagar meiner kommunen har opptredd vilkårleg ved evalueringa.

Kommunen har funne det som formålstenleg å gjere ei ny evaluering for å avklare om klagar sine ankepunkt er rettmessige.

Det er gjeve poeng der pris er vekta 70 % og kvalitet 30 %. Kvalitet omfattar organisasjonsplan 10 %, CV+referanseprosjekt 10 % og løysingsforslag 10 %.

Endringar for løysingsforslag

Endringane som Eid kommune har gjort og som medfører at Stårheim Bygg kjem på topp gjeld løysingsforslag:

Her var utgangspunktet at Markhus fekk 10 poeng, Opal 6 poeng og Stårheim Bygg 2 poeng.

– Markhus klart best

Prosjektleiar skriv at Markhus er klart best. Dei har utarbeidd ein faseplan for arbeidet og har klart formulert kva som er innhald i dei ulike fasane. Dei klarlegg og kva som er viktig å vurdere/kartlegge i dei ulike fasane, mellom anna risikovurdering og kvalitetssikring.

Framdriftsplan og rasjonell drift

Opal har levert eit løysingsforslag med framdriftsplan med tidspunkt for når dei ulike faga skal delta i prosjektet. Løysingsforslaget inneheld informasjon om korleis dei vil sikre ei rasjonell drift og at dei ønskjer å legge arbeidet opp etter byggherre sitt behov. Men løysingsforslaget er langt dårlegare enn det som Markhus har lagt fram.

Her har kommunen vurdert på ny dei relative forskjellane mellom dei tre tilbydarane sine løysingsforslag.

– Markhus si beskriving ligg i ein heilt anna klasse enn dei to andre. Kommunen vil difor seie seg samd med Stårheim i at 6 poeng til Opal er for mykje. Kommunen finn difor å måtte redusere poenggivinga til Opal til 4 poeng, forklarer prosjektleiaren.

Stårheim bygg er i utgangspunktet vurdert til berre 2 poeng. Deira løysingsforslag inneheld berre ei setning om diverse rivingsarbeid. Stårheim bygg har heller ikkje levert framdriftsplan. Kommunen har vurdert om sjølv dette er for mykje, men har kome til at dette kan stå. På den andre sida kan ikkje kommunen på noko vis sjå at dei bør få høgare poengsum.

Etter ny vurdering finn kommunen difor å gje Markhus 10 poeng, Opal Entreprenør 4 poeng og Stårheim Bygg 2 poeng.

Dei endelege poengsummane etter ny vurdering vart 78,579 poeng til Markhus, 83,476 poeng til Opal og 85,405 poeng til Stårheim Bygg.

Er klare til å gå i kontraktsforhandlingar

– Vi forheld oss til karensfristen 2. januar. Kjem det ikkje inn klage, har vi fått jobben, og det blir inga rettssak. Vi er klare til å gå i kontraktsforhandlingar. Kommunen skal ha tid til kontrollrekning, men kanskje kan vi kome i gang med arbeidet i slutten av januar. Det skal ikkje stå på oss, det er ikkje vi som skal bremse, seier dagleg leiar i Stårheim Bygg AS, Terje Johnsen.

– De har kanskje bremsa nok?

– Vi har meint at når dei har sett opp eit krav, så må dei følgje det, seier Johnsen.

Ombygging av omsorgsbygg

Arbeidet som skal gjerast på Eid eldretun i Fossevegen er ombygging av eksisterande omsorgsbygg for eldre. Det er mindre ombygging i hovudetasjen med nytt ventilasjons- og varmeanlegg, nye vindauge og golvbelegg. I underetasjen er det komplett ombygging til kontorlokale.

Utgangspunktet var fire anbod

Byggmester Markus AS leverte eit anbod på 24.451.322 kroner.

HS Bygg AS leverte eit anbod på 20.289.076 kroner.

Opal Entreprenør AS leverte eit anbod på AS 22.744.784 kroner.

Stårheim Bygg AS leverte eit anbod på 19.133.971 kroner.

Kortversjonen av saka om eldretunet er:

Etter anbodskonkurranse bestemte Eid kommune seg i april 2019 for å inngå avtale med Stårheim Bygg AS. Dette vart påklaga av HS Bygg AS, og dei fekk tildelt anbodet. Stårheim Bygg klaga, og etter runde i tingrett og lagmannsrett, har kommunen gjort ny evaluering og er tilbake til Stårheim Bygg som beste tilbydar.