Jubilerte med besøksrekord

Nyhende

– Vi har feira ti år med store opplevingar på rekkje og rad i heile 2019, som mellom anna Are Kalvø, Fargespel Nordfjord, bursdagskonsert med statsministerbesøk, skulemusikalen Oklahoma!, operaen Hans og Grete, konsertar med Bjørn Eidsvåg og andre, og no på tampen av året fantastisk julemusikk. Berre for å nemne noko, seier operahusleiar og kultursjef Geir Holmen.

Toppår

2019 er det beste året i Operahuset Nordfjord, når det gjeld antal besøkande. 28.202 personar var publikummarar på arrangement i jubileumsåret. 14.214 av desse på arrangement utan billettsal, 13.988 med billettsal. Besøkande på kino og bibliotek kjem i tillegg.

– Det er jo heilt fantastisk at vi etter ti år framleis klarer å vere aktuelle nok til at publikum vel å kome. Ein kunne kanskje forvente ein slags nedgang i besøkstalet etter ti år. Men heldigvis ser vi det motsette, at stadig fleire oppdagar og brukar operahuset, smiler Holmen.

Utselde konsertar

Fleire utselde konsertar og store arrangement står på programmet i 2020. Killer Queen 7. februar og Hellbillies 15. februar har ventelister. Mesteparten av vårprogrammet er lansert, men det blir stadig lagt ut konsertar, framsyningar og show.

– 2020 ser allereie veldig bra ut. Vi er eit hus for alle, og skaper store og små opplevingar heile året, seier ein nøgd operahusleiar og kultursjef.

Opnar med nyttårskonsert

Det nye tiåret startar med nyttårskonsert i regi av Sunnivakoret laurdag 11. januar. Dei har med seg Ytre Suløens Jass-ensemble og solistane Tricia Boutte og Marita Bødal Nybakk. Eidaren Andreas Rotevatn og stryningen David Gald er blant musikarane i jazzorkesteret. Nyttårskonserten er også ei markering av starten på nye Stad kommune.

Forrykande og storslått

Russerevy er blitt tradisjon i Operahuset Nordfjord. 17. og 18. januar inviterer Eidarussen 2020 til ei forrykande framsyning som markerer starten på det nye tiåret med intriger, romansar og storslåtte musikalnummer. Russerevy er alltid moro, det er duka for ein ny suksess.

Sunnmøringane kjem

25. og 26. januar inntek sunnmøringane Operahuset Nordfjord. Då set Ørsta og Volda Ballettskule opp sjølvaste Nøtteknekkaren saman med Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda, med Michael Pavelich som dirigent. Dei to ballettframsyingane er snart utselde.

Rett etterpå kjem endå ein sunnmøring til Nordfjordeid: Jazzpianisten Norvald Dahl held konsert torsdag 30. januar.

Utselde konsertar

Billettane vart rivne vekk til konserten med engelske Killer Queen 7. februar. Det same gjeld Hellbillies-konserten 15. februar. I februar er det også første UKM i Stad kommune, foredrag med Maria Berg Hestad i regi av hagelaga i Eid og Vågsøy, og The Dogs i Gymmen.

Årets skulemusikal ved Eid vidaregåande skule er Broadway-musikalen «Little Women» som kan opplevast 27., 28. og 29. februar.

Gode råd frå Atle og Bård

Atle Antonsen og Bård Tufte Johansen står på scena ilag for aller første gong i standupshowet «12 gode råd – frå to menn med lav utdanning». Fredag 6. mars kan dei opplevast i Operahuset Nordfjord, og billettsalet går unna.

Trygve Skaug og Nordic Tenors

Den eminente formidlaren Trygve Skaug har eit stort publikum. Søndag 15. mars held poeten, forfattaren, låtskrivaren og musikaren sin første konsert i Operahuset Nordfjord.

Nordic Tenors er også publikumsyndlingar, dei kjem til Nordfjordeid 19. mars med konsertframsyninga «Viva la Musica» der publikum får oppleve vakre klassiske operaperler og musikalske høgdepunkt frå pop- og visesjangeren.

Sjølvskriven musikal

Over 100 elevar står på scena når Eid ungdomsskule og Kulturskulen i Eid set opp skulemusikal igjen. Musikalen er også denne gongen sjølvskriven, med musikk av Aleksander Raftevold, manus av Hege Kristin Lillestøl Naustdal og Lise Rønnestad, og Dan Aasebø arrangerer musikken.

Magisk filmmusikk

Opera Nordfjord inviterer 24. april til magisk filmmusikk-konsert. I SAGAS medverkar konferansier Orvar Sãfström, solist Sabina Zweiacker, symfoniorkester, operakoret og musikklinjekoret ved Firda vidaregåande skule – alt leia av Michael Pavelich. Publikum blir tekne med på ei fortryllande reise i fantasien si verd, med musikk frå mellom anna Harry Potter, Narnia og Game of Thrones.

Vaffelhjarte

Maria Parr si fabelaktige bok og Odd Nordstoga sin fantastiske musikk blir skapt om til teater. Tysdag 5. mai kan publikum få oppleve Vaffelhjarte i regi av Riksteatret. Det er duka for humor, varme og mykje musikk.

Den polske klavermeisteren Greg Niemczuk gjorde stor suksess med Chopin-konsert i vår. 7. mai skal han glede publikum igjen, denne gongen med konserten «Meisterverk frå Polen og Norge – ei musikalsk reise».

Lokalt vestlandsteater

Operahuset Nordfjord er kommunal, og samlokalisert med fylkeskommunale Eid vidaregåande skule. I 2020 blir Eid til Stad, og Sogn og Fjordane blir til Vestland. 3. september står Sigrid Moldestad og Claus Sellevol på scena i det humoristiske teaterstykket «Vestland, Vestland», skrive av sogningen Finn Tokvam og med musikk av nordfjordingen Odd-Erik Lothe. Stykket er i regi av Sogn og Fjordane teater, som skiftar namn til Teater Vestland.

Musikal frå Opera Nordfjord

For aller første gong set Opera Nordfjord opp ein musikal som hovudproduksjon på hausten. Den verdskjende og kjære «Mannen frå La Mancha» kan opplevast åtte gonger frå 30. september til 10. oktober.